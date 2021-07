iPhone 13 Pro et iPhone 13 Mini : le point des rumeurs à cette étape

La sortie de la nouvelle génération d’iPhones est imminente. Le géant américain devrait en effet présenter officiellement la famille iPhone 13 avant la fin du mois de septembre. En attendant l’habituelle conférence annuelle de la firme de Cupertino, faisons ici un petit récapitulatif des infos et rumeurs sur deux modèles de cette série : l’iPhone 13 Mini et l’iPhone 13 Pro.

iPhone 13 Mini : petit, mais bien équipé

Comme l’iPhone 12, l’iPhone 13 aura, en toute vraisemblance, une déclinaison Mini. Cet iPhone 13 Mini devrait beaucoup ressembler à son prédécesseur, avec des dimensions un peu moins compactes cependant. A l’avant, Apple reprendra normalement le même écran de 5,4 pouces reposant sur une dalle Super Retina OLED, avec affichage en Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

La coque arrière de l’iPhone 13 Mini sera probablement en verre et l’appareil devrait être totalement étanche, avec la certification IP68 pour en attester. Le bloc photo arrière accueillera deux capteurs (un grand angle et un ultra grand-angle) qui seront positionnées en diagonale plutôt qu’à la verticale, comme c’est le cas sur l’iPhone 12.

Comme les autres déclinaisons de cette série, l’iPhone 13 Mini sera animé par la nouvelle puce Bionic A15 gravée en 5nm+. Compatible avec la 5G, cette puce garantira la puissance et la réactivité de l’appareil, en association avec 4 Go de RAM. Côté stockage, on devrait avoir le choix entre 64, 128 ou 256 Go.

Enfin, côté autonomie, le fabricant américain devrait opter pour une batterie de 2 406 mAh, plus grosse que celle de l’iPhone Mini 12 (2 227 mAh). Difficile cependant d’affirmer que ce supplément de capacité aura un réel impact sur l’autonomie de l’appareil.

Apple iPhone 12 Mini acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

619,00 € Amazon Marketplace

Rakuten 619,99 € acheter Rakuten

Fnac Marketplace 633,00 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Des iPhone 13 Pro et Pro Max surpuissants

Pour les modèles de proue de cette série, Apple a prévu de faire les choses en grand. Reprenant globalement le design de leur prédécesseur respectif, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max seront, eux aussi, légèrement moins compacts que leurs aînés.

En ce qui concerne l’écran, les deux déclinaisons Pro seront dotées d’une dalle OLED LTPO, avec un taux de rafraichissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz. L’iPhone 13 Pro reprendra sa diagonale de 6,1 pouces, tandis le l’iPhone 13 Pro Max offrira une surface de 6,7 pouces.

En ce qui concerne la configuration technique, les deux versions Pro de l’iPhone 13 pourront compter sur la puce Bionic A15 couplée à jusqu’à 6 Go de RAM. Le fabricant promet un équipement plus puissant que sur les déclinaisons Mini et Standard, avec notamment la compatibilité avec le Wifi 6 et la 5G millimétrique. Sous réserve de confirmation du fabricant, une version de l’iPhone 13 Pro Max avec un stockage interne de 1 To pourrait être proposé.

Pour ce qui est de la photo, l’iPhone 13 Pro Max devrait jouer pleinement son rôle de photophone haut de gamme, avec son troisième capteur supplémentaire et le scanner LIDAR intégré. Les deux iPhones 13 Pro devrait par ailleurs être en mesure de filmer en 8K à 45 secondes.

Enfin, bien que cela reste à confirmer, l’iPhone 13 Pro Max, devrait proposer uniquement la recharge par voie magnétique via MagSafe pour sa grosse batterie de 4 352 mAh. Si c’est le cas, ce modèle ne possèdera ni port USB-C, ni port Lightning. Ce serait une première ! Quant à l’iPhone 13 Pro, il embarquera vraisemblablement une batterie de 3095 mAh.

Comme annoncé plus haut, les iPhone 13 devraient être présentés d’ici la mi-septembre, au cours de la conférence annuelle d’Apple.

Apple iPhone 12 Pro acheter au meilleur prix Rakuten

994,99 € Rakuten

Amazon Marketplace 1014,00 € acheter Amazon Marketplace

Fnac Marketplace 1016,00 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Apple iPhone 12 acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

689,00 € Amazon Marketplace

Rakuten 728,00 € acheter Rakuten

Fnac Marketplace 738,00 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix