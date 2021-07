SOLDES : 3 promos exceptionnelles sur les smartphones Oppo A74, Find X3 Lite et Find X3 Pro

Le festival de promotions sur les smartphones continue pendant ces soldes d’été 2021. Les téléphones Oppo n’échappent donc pas aux baisses de prix. Aujourd’hui, on a décidé de vous présenter 3 offres concernant l’ Oppo A74, l’Oppo Find X3 Lite et l’Oppo Find X3 Pro. Bénéficiez jusqu’à 300€ de remise immédiate. On vous explique comment en profiter dans cet article.

Soldes : 50€ de remise immédiate sur l’Oppo A74

Avec les soldes d’été qui perdurent, ce n’est pas les bons plans sur les smartphones qui manquent. Mais parmi les nombreuses offres proposées par les différentes enseignes, il n’est pas toujours facile de se repérer. Pour vous aider à acheter votre futur Oppo au prix le plus bas, on vous a sélectionné trois offres très intéressantes. La première concerne l’Oppo A74. Nous l’avons aperçu à 199€ au lieu de 249€ chez Boulanger aujourd’hui. Avec 50€ de remise immédiate, il pourrait rejoindre notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 200€ avec le Xiaomi Redmi Note 10, le Poco X3 Pro ou encore le Poco M3 Pro.

L’Oppo A74 compatible 4G possède de très belles qualités tout en restant abordable. A moins de 200€, il offre un très bon rapport qualité prix. Il est équipé d’un grand écran Amoled de 6.43 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Il embarque un processeur Snapdragon 662 épaulé par 6Go de RAM et un espace de stockage extensible via microSD de 128Go. Pour la photo, il est doté de 3 capteurs photo dont un principal de 48 Mpx et de deux autres capteurs de 2 Mpx chacun. Il est alimenté par une batterie puissante de 5 000 mAh.

Soldes Oppo : 100€ de remise immédiate sur l’Oppo Find X3 Lite + batterie externe offerte

Avec une remise immédiate de 100€ donc deux fois plus importante que celle de l’Oppo A74, le deuxième bon plan Oppo concerne maintenant l’Oppo Find X3 Lite. Grâce à une réduction de -22%, il est disponible chez Boulanger pour 349€ au lieu de 449€. Pour moins de 350€, vous pouvez aujourd’hui vous acheter le Find X3 Lite. C’est une très bonne nouvelle ! Le bon plan ne s’arrête pas là, car Boulanger vous offre en plus une batterie externe Adequwat Type C de 10 000 mAh. Lorsque vous aurez ajouté votre futur Oppo au panier, la batterie sera automatiquement ajoutée. Sa valeur neuve est de 29.99€. Vous saurez apprécier ce cadeau lors de tous vos déplacements. Vous serez sûrs de ne jamais manquer de batterie.

L’Oppo Find X3 Lite compatible avec le réseau 5G est le moins cher de la série Find X3 proposé par Oppo depuis mars 2021. Très récent et très performant, il mérite qu’on s’intéresse à ses performances. Il est équipé d’un écran Oled de 6.43 pouces, comme l’Oppo A74. Il offre une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz donc nettement supérieur à l’Oppo A74. Il embarque une puce Snapdragon 765G de chez Qualcomm. Elle est soutenue par 8Go de RAM et un espace de stockage de 128Go non extensible.

Il possède 4 capteurs photo dont un capteur principal grand-angle de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur monochrome de 2 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. A l’avant, retrouvez un capteur de 32 Mpx pour réaliser vos selfies. Il est alimenté par une batterie de 4300 mAh.

Bon plan : l’Oppo Find X3 Pro est à 849€ chez RED by SFR

Notre troisième bon plan du jour concerne un smartphone haut de gamme de chez Oppo, le Find X3 Pro. Proposé lors de sa sortie en mars dernier à 1149€, vous pouvez l’acheter en ce moment à 849€ seulement chez RED by SFR. Il est même possible de le payer en plusieurs fois si vous l’accompagner d’un forfait mobile RED. Mais vous pouvez décider d’acheter le mobile seul et de garder votre abonnement actuel chez un autre opérateur. Les smartphones vendus par RED by SFR sont tous débloqués. Ils peuvent donc être utilisés avec la carte SIM de n’importe quel autre opérateur. L’Oppo Find X3 concerné par l’offre existe en coloris bleu ou noir. Il vous sera expédié en 24h. Vous pourrez donc profiter très rapidement de votre nouveau smartphone.

L’Oppo Find X3 Pro est un téléphone de qualité. Pour tout savoir de ce modèle, n’hésitez pas à consulter le test de l’Oppo Find X3 Pro que nous avons réalisé récemment. Nous l’avons eu entre les mains et nous vous garantissons qu’il a tout pour plaire ! Il est équipé d’un grand écran Amoled de 6.7 pouces et propose un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Il embarque une des puces les plus puissantes du marché actuellement appelée Snapdragon 888. Elle est épaulée par 12Go de RAM et un espace de stockage de 256Go.

Côté photo, il possède 4 capteurs dont un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx, un téléobjectif de 13 Mpx et un macro de 3 Mpx. Pour les selfies, comptez sur un capteur situé à l’avant de 32 Mpx. Il est alimenté par une batterie de 4500 mAh.