Profitez sans attendre d'un forfait mobile jusqu'à 200Go sur Orange ou SFR dès 12.99€

Dans le rang des MVNO, Prixtel a un statut un peu particulier. Spécialisé dans les forfaits mobiles flexibles, ce fournisseur répond aux attentes de tous les types d’utilisateurs à travers des offres quasi sur mesure qui s’adaptent à tous les budgets. Au sein de son catalogue, le forfait Le géant s’adresse tout particulièrement aux mobinautes ultraconnectés. Actuellement en promo jusqu’au 20 juillet à 23h59, c’est l’un des meilleurs bons plans du moment.

De 100 à 200 Go de data en 4G ou 5G

Pour surfer, streamer et télécharger du contenu multimédia tout le mois, sans trop faire de calculs, on estime souvent qu’un volume web de 100 Go est un bon point de départ. Avec le forfait Le géant, ce volume vous est actuellement offert en 4G/5G pour seulement 12,99 €/mois pendant les 12 premiers mois, puis 19,99 €/mois.

Mais il peut arriver que 100 Go de data ne suffisent pas à couvrir vos besoins au cours de certains mois. Quand c’est le cas, plutôt que de réduire drastiquement votre débit, Prixtel vous offre la possibilité de passer au palier suivant. Pour 17,99 €/mois (la première année, puis 24,99 €/mois), vous pouvez en effet profiter de 150 Go de data en 4G/5G.

Enfin, si vous avez besoin d’encore plus de liberté, le troisième palier du forfait Le géant vous permet de consommer jusqu’à 200 Go en 4G/5G. Et si malgré tout, vous dépassez ce plafond, vous conserverez la connexion en débit réduit jusqu’à la du mois. Le tarif promotionnel sur ce palier est actuellement de 22,99 €/mois pour les 12 premiers mois, puis 29,99 €/mois.

Précisons qu’à la souscription, Prixtel vous laisse la liberté de choisir la couverture réseau de l’opérateur qui vous convient le mieux entre Orange et SFR. Bien entendu, vous avez toujours la possibilité de changer par la suite si cela est nécessaire.

Restez en contact avec vos proches sans surcoût

Quel que soit le volume de data internet que vous utilisez au cours du mois, le forfait Le géant de Prixtel couvre également vos besoins en téléphonie en vous offrant l’illimité pour :

Vos appels et SMS/MMS vers les numéros de tous les opérateurs de France métropolitaine,

Vos appels vers fixes de l’UE et des DOM,

Vos appels vers les mobiles et les fixes des Etats-Unis et du Canada.

Le blocage des appels surtaxés et des abonnements multimédia, les appels WiFi, ainsi que la messagerie vocale (pour iPhones) sont également inclus au forfait mobile.

Pour vos besoins à l’étranger

Le forfait Le géant de Prixtel vous accompagne également pendant vos courts séjours au sein de l’UE et dans les DOM avec 15 Go de data par mois utilisables dans ces destinations. Pendant ces voyages, vous pouvez garder le contact avec pros proches grâce aux appels et SMS/MMS illimités vers les numéros de ces zones et vers ceux de France métropolitaine.

Un forfait mobile neutre en CO2

Comme les autres forfaits mobiles de Prixtel, Le géant est une offre eco-friendly. A travers son nouveau programme, l’opérateur assure en effet une compensation intégrale des émissions de C02 générés par les utilisateurs en plantant des arbres. En souscrivant à cette offre, vous faites donc un geste pour la planète.