Promo forfait mobile : 4 offres incroyables dès 7.99€ par mois avec beaucoup de data

Que de bonnes nouvelles aujourd’hui chez les opérateurs ! Des promotions incroyables ont vu le jour aujourd’hui pour votre plus grand bonheur. Envie d’un forfait avec beaucoup de data mais à un tout petit prix ? Cdiscount Mobile et NRJ Mobile ont ce qu’il vous faut. Parmi les 4 offres proposées, il va être très dur de choisir !

Promo forfait : 2 offres avec 100Go ou 150Go de data dès 9.99€

Pour les très gros consommateurs de données sur mobile, pour ceux qui aiment passer des heures à regarder des vidéos ou à jouer sur leur smartphone, les forfaits 100Go et 150Go de Cdiscount Mobile sont fait pour vous. La première offre concerne le forfait 100Go qui est à 9.99€/mois seulement. La promotion dure 12 mois, ensuite la mensualité passe à 20€/mois. Mais chez Cdiscount Mobile, les forfaits sont sans engagement alors dans un an, on vous trouvera certainement un nouveau bon plan. Envie d’encore plus de data ? Ce n’est pas un problème, le forfait 150Go à 13.99€/mois vous attend. La promotion dure également 12 mois, ensuite la mensualité sera de 22.99€ par mois. Mais encore une fois, il s’agit d’un forfait sans engagement. Donc soyez sereins d’ici là, de nouvelles offres seront disponibles.

Pour ces deux forfaits les communications sont illimitées. Vous pouvez appeler et envoyer des SMS et MMS à volonté sans restriction en France métropolitaine. 13Go et 15Go de data sont respectivement mis à votre disposition en Europe et dans les DOM. Voyagez ainsi sereinement sans vous inquiéter. Attention ces deux offres expirent le 21 juillet. Alors n’hésitez pas trop longtemps. Ce serait dommage de passer à côté d’aussi belles promotions.

Promo forfait : 2 offres avec 50Go ou 70Go de data dès 7.99€

Besoin d’un peu moins de data ? Envie de dépenser encore moins pour votre forfait mobile ? Découvrez deux nouvelles offres de Cdiscount Mobile et NRJ tout aussi incroyables que les deux premières.

Cdiscount Mobile a mis en ligne ce matin un nouveau forfait comprenant 50Go de data pour seulement 7.99€ par mois pendant un an. Ensuite ce forfait passe à 14.99€/mois. Vous vous en doutez déjà mais lui aussi est sans engagement donc rien ne vous empêchera dans un an de souscrire à un nouveau bon plan pour un forfait pas cher. Les communications sont également illimitées en France et une enveloppe supplémentaire de 10Go est prévue pour vos prochains séjours en Europe ou dans les DOM. L’offre expire également le 21 juillet prochain.

La dernière offre très intéressante du jour est signée NRJ Mobile. Pour 8.99€/mois, bénéficiez de 70Go d’internet. Profitez de ce prix très avantageux pendant un an, ensuite la mensualité sera automatiquement augmentée à 15.99€/mois. Chez NRJ Mobile, les forfaits sans également sans engagement. Comme il y a de nouvelles promotions sur les forfaits mobiles à apparaître toute les semaines, on est sûr de vous trouver un nouveau bon plan l’année prochaine. Encore une fois, les appels, SMS et MMS sont illimités. Communiquez sans compter avec tous vos proches en France métropolitaine.

50Go, 70Go, 100Go ou 150Go ? Quels forfaits allez-vous choisir ? Quel que soit votre choix, avec des promotions comme cela, vous êtes assurés de faire des économies sur votre forfait pendant au moins un an. Comme aujourd’hui, il est devenu très simple de changer d’opérateur, n’hésitez pas à le faire dès maintenant ! Vous verrez que quelques clics suffiront à souscrire à une de ces nouvelles offres et l’opérateur choisi s’occupera de la résiliation de votre offre actuelle. Vous n’avez rien à faire.