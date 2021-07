Google laisse fuiter de nouvelles infos sur ses Pixel 6

Les fuites d’informations sur les smartphones en cours de conception sont désormais monnaie courante dans l’industrie des mobiles. Parmi celles qui retiennent le plus l’attention ces derniers jours, il y a notamment celles liées aux prochains fleurons du géant américain Google. Déjà objet de nombreuses rumeurs et petites fuites ces derniers mois, les deux futurs modèles de la série Pixel 6 se dévoilent encore un peu plus avant leur lancement officiel.

Google Pixel 6 Pro ou Google Pixel XL ?

Jusque-là, la plupart des médias spécialisés ont nommé par défaut, Pixel 6 Pro, la déclinaison Premium du futur smartphone haut de gamme de Google. Mais il y a finalement de fortes chances que le géant américain opte plutôt pour une nomenclature qui lui est plus propre. En effet, si l’on se fie à la publication d’un formulaire destiné aux développeurs (rapidement effacé par la suite), on devrait plutôt avoir droit à un Google Pixel 6 et un Google Pixel XL. Mais bien entendu, faute de confirmation officielle, cela reste une supposition.

Des fiches techniques assez largement dévoilées

Hormis ce petit détail, on en sait déjà beaucoup sur les futurs Google Pixel 6. Grâce aux publications du leaker Jon Prosser datant de mai dernier, ainsi qu’aux dernières infos glanées dans l’environnement immédiat du géant américain du net, on a en effet un aperçu de ce à quoi ressembleront ces deux smartphones.

Google Pixel 6, un design qui tranche

Globalement, la nouvelle génération de Pixel devrait clairement trancher avec la dernière en date : les Pixel 5. Elle arborera un nouveau design plus moderne, caractérisé notamment par un bloc photo arrière tout en largeur et de larges écrans. Le modèle standard devrait ainsi se doter d’une dalle OLED de 6,4 pouces, tandis que la version XL devrait offrir une diagonale d’affichage de 6,71 pouces. Les rumeurs avancent que le capteur d’empreintes sera logé sous ces dalles. Selon les dernières infos, ces dernières seront rigides, et donc moins coûteuses que les dalles flexibles qui équipent les smartphones haut de gamme concurrents.

Nouveau SoC maison

Sous le capot, les Google Pixel 6 seront normalement les deux premiers smartphones à embarquer le processeur maison de Google : une puce 5G gravée en 5nm qui doit faire ses preuves sur le terrain. Elle sera vraisemblablement associée à 8 Go de RAM sur le Pixel 6 et 12 Go sur le Pixel 6 XL (ou Pixel 6 Pro). Pour ce qui est du stockage interne, la déclinaison Premium devrait pousser jusqu’à 512 Go sur certaines versions, tandis qu’il faudra se contenter d’un maximum de 256 Go sur le Pixel 6 Standard.

Mieux équipés pour la photo

Beaucoup avaient reproché à Google, la trop grande sobriété de ses Pixel 5, notamment sur le plan de la photo. Avec les Pixel 6, la firme américaine devrait rectifier un peu le tir. Pour cela, le Pixel 6 standard sera normalement équipé d’un capteur grand angle de 50 mégapixels associé à un objectif ultra grand angle de 12 mégapixels. Quant au Pixel 6 XL (ou Pixel 6 Pro), il aura vraisemblablement l’honneur d’être le premier Pixel avec trois capteurs, grâce à un téléobjectif supplémentaire de 48 mégapixels.

Lancement des Google Pixel 6, c’est pour quand ?

Sauf grosse surprise, les Google Pixel 6 seront présentés officiellement au public à l’occasion de l’événement Made By Google prévu pour se tenir en octobre prochain. L’on connaîtra alors les dernières caractéristiques, ainsi que le prix de chacun de ces deux smartphones.