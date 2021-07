Soldes Smartphone : le Xiaomi Mi 11 Lite est en promotion chez Fnac

Ils vous restent encore quelques jours pour profiter des soldes d’été 2021. Avec l’arrivée de la troisième démarque, de nouveaux smartphones sont en promotion. Celui qui a retenu notre attention est le Xiaomi Mi 11 Lite. C’est chez Fnac que vous pouvez l’acheter au meilleur prix aujourd’hui !

Soldes : le Xiaomi Mi 11 Lite 4G disponible au prix de 319€ chez Fnac

Avec la série Mi 11, Xiaomi a choisi de s’attaquer aux smartphones haut de gamme présents sur le marché. Le Mi 11 vient directement concurrencer l’iPhone 12 d’Apple ou encore le Galaxy S21 de Samsung. Dans cette série proposée par Xiaomi en mai 2021, on trouve une version un peu plus légère et plus abordable en termes de prix. Il s’agit du Xiaomi Mi 11 Lite. Ce modèle existe en version 4G ou 5G. C’est le Mi 11 Lite 4G qui est actuellement en promotion chez Fnac au petit prix de 319€ au lieu de 349€. Grâce aux soldes d’été, il profite de -9% de réduction soit une remise immédiate de -30€.

Le Xiaomi Mi 11 Lite concerné par l’offre promotionnelle existe en différents coloris. Vous pouvez le choisir en noir, bleu ou rose. Cette version compatible avec le réseau 4G est dotée de 128Go d’espace de stockage interne. En choisissant l’enseigne Fnac pour acheter votre futur smartphone Xiaomi, vous profiterez d’une livraison gratuite à domicile ou du retrait en magasin. Vous avez également la possibilité de payer votre téléphone en plusieurs fois si vous le souhaitez. Vous trouverez également de nombreux accessoires comme une coque de protection ou un verre trempé pour protéger votre Mi 11 Lite dès sa réception. Pour tout savoir du Xiaomi Mi 11 Lite, consultez sa fiche technique.

Soldes : le Xiaomi Mi 11 Lite 5G est à 369€ chez Amazon

Si vous avez un forfait mobile 5G et que vous souhaitez acheter un smartphone compatible avec le réseau 5G, sachez que le Xiaomi Mi 11 Lite 5G existe également. Il fait partie de notre classement des meilleurs smartphones Xiaomi 5G pas chers en 2021. Il est proposé à 369€ chez Amazon actuellement alors qu’à sa sortie il était affiché à 399€. Le Mi 11 Lite concerné par la promotion possède 8Go de RAM et un espace de stockage interne de 128Go. L’enseigne Amazon propose elle aussi un paiement en 4 fois. Ce service devient gratuit si vous rejoignez Amazon Prime.

La déclinaison 5G est légèrement différente de la version 4G. L’écran du Xiaomi Mi 11Lite 5G est protégé par un verre Gorilla Glass 6 beaucoup plus résistant que celui proposé pour le Mi 11 Lite 4G. Mais ce qui différencie réellement les deux modèles, c’est le processeur. La déclinaison 5G embarque une puce Snapdragon 780 alors que le Mi 11 Lite 4G embarque une puce Snapdragon 732G. C’est le choix du processeur qui détermine en parti la compatibilité au réseau. Ils peuvent néanmoins tous les deux être couplés à 6Go ou 8 Go de mémoire vive et sont dotés d’un espace de stockage de 128 Go.

Les deux Xiaomi Mi 11 Lite sont équipés du même écran Amoled de 6.55 pouces affichant en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ils sont alimentés par une batterie de 4250 mAh et sont compatibles avec la charge rapide 33W. Côté photo, ils sont dotés de trois capteurs photo à l’arrière dont un capteur principal de 64 Mpx et deux autres capteurs de 8 Mpx et 5 Mpx. Pour réaliser des selfies, un capteur de 16 Mpx a été installé à l’avant de l’appareil.