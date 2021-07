Le OnePlus Nord 2 se dévoile intégralement quelques jours avant son lancement officiel

Alors qu’il doit être officiellement présenté au public le 22 juillet prochain, le OnePlus Nord 2 a déjà livré presque tous ses secrets. Après les informations déjà communiquées par la marque par voie officielle, une récente fuite a en effet mis à nu toutes les principales caractéristiques de ce smartphone. Voici donc en avant-première, tous les détails sur le OnePlus Nord 2.

Design extérieur et écran

Si ses dimensions exactes ne sont pas encore connues avec exactitude, le successeur du OnePlus Nord premier du nom devrait arborer des proportions assez proches de celles de son aîné. De ce dernier, il devrait d’ailleurs reprendre le design global comme semblent l’affirmer les derniers rendus 3D publiés sur le site 91mobiles.

Ces derniers confirment que le OnePlus Nord 2 sera doté d’un écran AMOLED Full HD+ de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Compatible HDR10+ et protégé par du verre Gorilla Glass 5, cet écran devrait troquer le double poinçon de son aîné contre un unique poinçon situé dans le coin supérieur gauche. Celui-ci abritera un unique capteur frontal de 32 mégapixels.

OnePlus Nord acheter au meilleur prix Rakuten

279,93 € Rakuten

Fnac Marketplace 315,00 € acheter Fnac Marketplace

Amazon 329,00 € acheter Amazon Voir tous les prix

Une toute nouvelle puce pour le OnePlus Nord 2

Sous son boîtier, ce nouveau smartphone OnePlus abritera un nouveau SoC : le Dimensity 1200-IA. Annoncée officiellement par le fabricant lui-même, cette puce gravée en 6 nm garantira à l’appareil, sa compatibilité avec la 5G. Elle sera vraisemblablement proposée avec deux configurations de mémoire : 8 Go de RAM + 128 Go de stockage interne et 12 Go de RAM + 256 Go de mémoire interne.

Un gros capteur photo de 50 Mpx

Une autre information rendue publique par le fabricant au cours de ces dernières semaines concerne le principal capteur photo du OnePlus Nord 2. Ce sera en effet un capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels, un objectif grand-angle qui équipe notamment les OnePlus 9 et 9 pro, deux modèles de gamme supérieure du fabricant. Sur le OnePlus Nord 2, il sera vraisemblablement associé à un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur monochrome de 2 mégapixels.

Batterie et finitions

Pour assurer l’autonomie de ce smartphone, OnePlus devrait s’appuyer sur une batterie de 4500 mAh compatible avec le système de charge rapide maison : le Warp Charging. Ce qui équivaut à une charge optimale sous 30 W.

Enfin, le OnePlus Nord 2 sera sûrement proposé en deux coloris sur le marché français : Noir et Bleu.

Pour tous les autres détails concernant ce smartphone, rendez-vous le jeudi 22 juillet à 16h pour la présentation officielle.