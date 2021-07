Promo Smartphone : le realme 8 et le realme GT sont soldés à petit prix

Les smartphones de la marque realme profitent des soldes pour voir leur prix baisser pendant les soldes d’été 2021. Le realme 8 et le realme GT sont soldés à petit prix en ce moment. Si vous souhaitez changer de smartphone, on va vous dire dans cet article où les trouver au meilleur prix.

Promo : le realme 8 5G est disponible à 179€ seulement chez Amazon

Le constructeur realme ne cesse de faire parler de lui ces derniers temps et a su faire sa place sur le marché des smartphones. Ces derniers téléphones ont su se faire apprécier et font de l’ombre au smartphone Xiaomi et OnePlus notamment. Le tout dernier realme 8 est était un smartphone abordable à sa sortie en mars 2021. Il était alors vendu à cette période à 229€. Mais bonne nouvelle, car grâce aux soldes d’été, son prix à largement chuté chez Amazon. Il est affiché actuellement au prix de 179€ seulement.

En l’achetant chez Amazon aujourd’hui, vous pouvez réaliser une économie de 50€ de manière immédiate. Le modèle concerné par cette offre comporte un espace de stockage de 64Go ainsi que 4Go de RAM. Il est disponible à ce tout petit prix en noir ou en bleu. Le realme 8 avec 128Go de mémoire interne et 4Go de RAM est proposé au prix de 259€. Un paiement en 4 fois sans frais est proposé si vous rejoignez Amazon Prime.

Le realme 8 est équipé d’un bel écran Amoled de 6.4 pouces affichant en Full HD+. Il embarque une puce Mediatek G95 ce qui lui confère une compatibilité au réseau 5G. Il possède 4 capteurs photo dont un capteur principal de 64 Mpx ce qui est plutôt rare pour les modèles de milieu de gamme. Il est également doté de 3 autres capteurs de 8, 2 et 2 Mpx. Il est alimenté par une batterie de 5000 mAh.

Le realme GT est en promotion à 499.99€ chez Fnac

Envie d’un smartphone realme plus haut de gamme et plus performant que le realme 8 ? Découvrez alors le realme GT. Pour tout savoir de ce smartphone, n’hésitez pas à consulter notre test du realme GT. Ce téléphone veut s’attaquer aux grands du marché tout en restant plus abordable. Il embarque le même processeur que le Xiaomi Mi 11 ou le Samsung Galaxy S21. Vous le trouverez aujourd’hui à 499.99€ chez Fnac au lieu de 599.99€. Faites ainsi une économie de 100€ en l’achetant danss cette enseigne.

Le realme GT est doté d’un écran Amoled de 6.43 pouces offrant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il embarque le puissant processeur Snapdragon 888 épaulé par 8Go de RAM et un espace de stockage de 128Go. Une version encore plus puissante avec 12Go de RAM existe également. La mémoire interne n’est malheureusement pas extensible. Le realme GT est équipé de 3 capteurs photo dont un capteur principal de 64 Mpx et de deux autres capteurs de 8 Mpx et 2 Mpx. A l’avant de l’appareil, un capteur de 16 Mpx a été installé pour que vous puissiez réaliser de très beaux selfies. Ce smartphone realme est alimenté par une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide 65W.