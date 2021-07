iPhone 13 : un écran Always On pour certains modèles de la série

Sauf catastrophe ou très gros imprévu, les nouveaux iPhone 2021, que l’on nomme par défaut iPhone 13 en attendant la confirmation officielle, seront officialisés en septembre prochain. Assez naturellement, c’est donc la période où naissent encore quelques rumeurs et où certaines anciennes sont confirmées. Parmi ces dernières, celles liées à la présence d’un écran de type Always On Display avec taux de rafraîchissement variable sur certains modèles de la série semble ne plus faire de doute.

Une nouvelle fonctionnalité déjà bien connue chez Android

Evoquée déjà depuis quelques mois, la rumeur d’un ou plusieurs iPhone 13 dotés d’un écran Always On prend définitivement corps. Dans sa dernière newsletter hebdomadaire publiée sur Bloomberg, le chroniqueur Mark Gurman, qui est considéré comme une source fiable, a en effet confirmé qu’au moins un des iPhone 13 possèdera cette fonctionnalité.

Réservée jusque-là à la Watch chez Apple, le Always On Display est, par contre, très répandu sur les modèles tournant sous Android. La firme de Cupertino compterait donc enfin faire profiter ses adeptes, de cette fonctionnalité qui se révèle très pratique au quotidien. Pour rappel, elle désigne les écrans qui restent en permanence actifs et affichent diverses informations et notifications sans que l’utilisateur n’ait besoin de les déverrouiller ou de les réveiller.

En toute vraisemblance, cette fonctionnalité sera disponible sur les deux modèles Pro et donnera accès à l’heure, à la date, à la météo, à diverses notifications, ainsi qu’à certaines notifications ; le tout d’un seul geste.

Une dalle OLED LTPO et une autonomie améliorée

Pour soutenir cette fonctionnalité, les futurs iPhones avec l’Always On Display pourront compter sur des batteries plus grosses et plus capacitaires que celles que celles de la génération précédente. Et pour une meilleure gestion de l’autonomie de ces smartphones, Apple opterait pour des dalles de type OLED LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxid), dont le taux de rafraîchissement est variable entre 1 Hz et 120 Hz. Ce qui permettrait d’économiser de l’énergie en cas d’affichage fixe et de profiter d’une fluidité optimale pendant les utilisations courantes.

Retrouvez toutes les autres dernières rumeurs au sujet des prochains iPhone 13 et prenez le rendez-vous en septembre pour leur lancement officiel.