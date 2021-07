Soldes : 3 smartphones en promotion à moins de 170€

Aujourd’hui, on vous a sélectionné 3 offres promotionnelles qui vont vous permettre d’acheter un smartphone en soldes à moins de 170€. Pour cette dernière semaine des soldes d’été, vous pouvez changer de smartphone à moindre coût. Choisissez entre le Samsung Galaxy A12, le Xiaomi Redmi Note 9 ou encore l’Oppo A53s.

Soldes : le Xiaomi Redmi Note 9 est en promotion à moins de 150€

La première offre promotionnelle pour un smartphone à petit prix que l’on va vous présenter aujourd’hui concerne un téléphone Xiaomi. L’opérateur RED by SFR, propose le Xiaomi Redmi Note 9 en promotion à 149€ seulement. Il profite actuellement d’une remise immédiate de -20€, ce qui fait chuter son prix de 169€ à 149€. Il pourrait donc dès maintenant rejoindre le classement des meilleurs smartphones à moins de 150€ auprès de l’Oppo A15, du realme 7i ou encore du Samsung Galaxy A20s.

RED by SFR propose des smartphones pas chers qui sont tous débloqués pour être utilisé avec la carte SIM de n’importe quel opérateur. Vous n’êtes pas non plus obligé de souscrire à un forfait RED pour bénéficier de cette belle offre. Le Xiaomi Redmi Note 9 est équipé de 64 Go de mémoire interne. Il existe en deux coloris : gris et vert. Ce téléphone très abordable vous sera expédié en 24h seulement !

Le Samsung Galaxy A12 est soldé à 169€ seulement

Envie d’un smartphone Samsung Galaxy à moins de 170€ ? Bonne nouvelle, grâce aux promotions qui ont lieu pendant les soldes, c’est tout à fait possible. Parmi notre classement des meilleurs smartphones à moins de 200€ en 2021, vous trouverez le Samsung Galaxy A12. Au côté de l’Oppo A53s et du OnePlus Nord N100, il fait parti des smartphones offrant un très bon rapport qualité prix. Des appareils recommandés pour les petits budgets. Pour un Galaxy A12 vraiment pas cher, nous vous conseillons de vous rendre sur le site d’Amazon aujourd’hui. Il est en effet proposé au prix de 169€ au lieu de 189€. Comme le Redmi Note 9, il profite d’une remise immédiate de -20€.

Le Samsung Galaxy A12 concerné par la promotion est équipé d’une puce Mediatek Helio P35 soutenue par 4Go de RAM et un espace de stockage de 64Go. Il est équipé d’un écran LCD de 6.5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il possède 4 capteurs photo dont un capteur principal de 48 Mpx et trois autres capteurs de 5 Mpx, 2 Mpx et 2 Mpx. Il est alimenté par une batterie de 5000 mAh.

L’Oppo A53s est en promotion à 169€

La troisième et dernière offre aujourd’hui pour changer de portable à moindre coût concerne l’Oppo A53s. Cette fois-ci, c’est chez Boulanger que vous le trouverez à petit prix. Lui aussi est disponible à moins de 170€. Son prix baisse de 179€ à 169€ car il bénéficie d’une réduction immédiate de -10€. Si vous avez envie d’en savoir plus sur les performances et les qualités de ce smartphone Oppo, n’hésitez pas à étudier attentivement notre test de l’Oppo A53s. Nous avons eu l’occasion de l’avoir entre les mains. Nous vous livrons tous ses secrets dans ce test.

L’Oppo A53s est smartphone abordable en termes de prix lancé par le constructeur Oppo en octobre 2020. Cette déclinaison de l’A53 possède un écran LCD de 6.5 pouces et disposent d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il embarque une puce Qualcomm Snapdragon 460 épaulée par 4Go de mémoire vive et un espace de stockage de 128 Go. Il est équipé de 3 capteurs photo dont un capteur de 13 Mpx et deux autres capteurs de 2 Mpx chacun. Il est alimenté par une batterie puissante de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 18W.