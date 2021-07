Les nouvelles offres mobiles Very B&You sont arrivées chez Bouygues Telecom !

Pour que vous puissiez faire le plein de data avant le départ en vacances, l'opérateur Bouygues Telecom a lancé trois nouvelles offres promotionnelles, valables jusqu'à mardi prochain ! De 5Go à 160Go d'Internet à moins de 15€, vous trouverez à tous les coups votre forfait idéal ! Découvrez-les dans cet article.

L'offre Very B&You est de retour jusqu'au 27 juillet

Bouygues Telecom a lancé ce matin une nouvelle offre mobile avec trois forfaits à prix cadeau, pour le bonheur des vacanciers ! De quoi naviguer en toute tranquillité avec jusqu'à 160Go d'Internet. Sans engagement, vous pourrez résilier l'un ou l'autre de ces abonnements mobile sans frais et à tout moment.

Quelle que soit l'offre que vous choisirez, vous pourrez apprécier l'illimité pour l'ensemble de vos communications émises depuis l'Europe, les DOM ou la Métropole. D'ailleurs, depuis cette destination, il vous sera possible d'appeler et d'envoyer vos SMS comme bon vous semble vers tous les départements d'outre-mer ! De plus, avec les forfaits sans engagement 100Go et 160Go, vous aurez l'occasion de tester gratuitement pendant 1 mois le service B.tv et si ce dernier vous convient, il vous coûtera la somme de 3€/mois au lieu de 6€ ! Notez que ce service est inclus dans le forfait B&You 5Go.

Les forfaits mobiles de l'offre Very B&You

Pour celles et ceux qui souhaitent un maximum de data, le forfait B&You à 12.99€ par mois vous permet de profiter de 100Go d'Internet en France, dont 15Go lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les DOM.

Pour seulement deux euros supplémentaires*, vous pouvez obtenir le forfait B&You 160Go, qui vous fera bénéficier de 160Go en France et également de 15Go, inclus et dédiés à votre connexion en Europe et dans les DOM.

Pour les petits budgets et les petites consommations, le forfait B&You 5Go est idéal ! Au prix de 4.99€ par mois, il vous offre 5Go d'Internet que vous pouvez utiliser aussi bien en France que dans les pays d'Europe et les DOM !

*14.99€ par mois