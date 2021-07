Le retour du BIG RED avec trois forfaits pas chers valables jusqu'au 27 juillet

Suite au lancement de l'offre Very B&You, l'opérateur RED by SFR n'a pas tardé à lancer de nouvelles offres BIG RED ! De 5Go à 200Go dès 5€ par mois, ces nouvelles promotions ont de quoi satisfaire toutes les envies et tous les budgets ! Venez les découvrir dans cet article.

Les nouvelles offres signées RED by SFR

L'opérateur RED by SFR lance à son tour trois nouvelles offres mobiles avec jusqu'à 200Go d'Internet à prix mini ou à prix réduit ! Vous aurez aussi la possibilité de profiter de la 5G avec le forfait RED 130Go pour 24€ par mois ! Ces offres sont valables jusqu’à mardi prochain et sans engagement, vous permettant de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans engager de frais.

Chacun de ces forfaits pas chers vous offre l'illimité pour appeler et envoyer des messages sans compter, que vous soyez en France, au sein de l'Union européenne ou dans les DOM ! Plus précisément, lorsque vous vous trouvez en Métropole, vous pourrez apprécier l'illimité pour appeler vers les numéros des DOM, hors Mayotte.

Forfaits RED en promotion : de 5Go à 200Go d'Internet dès 5€

Pour les petits budgets, le forfait RED 5Go à 5€ par mois est idéal ! Il vous permet de surfer sur le net depuis la France à hauteur de 5Go et d'utiliser jusqu'à 6Go lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM.

Pour bénéficier davantage de data, vous pouvez choisir parmi deux forfaits RED. Le premier est à 12€ par mois - au lieu de 16€ - et vous offre 100Go d'Internet en France et 8Go lorsque vous vous déplacez à l'étranger*.

Le second coûte la somme de 15€ par mois - au lieu de 20€ - et vous permet de disposer de 200Go en France et de 15Go lors de vos séjours dans l'UE et les DOM.

Enfin, pour passer à la vitesse supérieure, les amateurs de 5G pourront choisir le forfait 5G comprenant 130Go. Pour profiter du forfait RED 130Go en 5G, vous devrez vous acquitter de la somme de 24€ par mois (au lieu de 30€!).

*UE et DOM