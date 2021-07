Financement spécial Boulanger : Réglez votre iPhone 12 jusqu’à 20 fois sans frais !

Envie de vous offrir l’un des modèles de la série des iPhone 12 ? Alors profitez dès maintenant de l’offre de financement spécial en cours chez Boulanger. Jusqu’au 1er août, l’enseigne vous donne en effet la possibilité d’acheter l’un de ces bijoux hi-tech et de régler jusqu’en 20 fois sans aucun frais supplémentaire.

Votre iPhone 12 en 5, 10 ou 20 fois sans frais

Si, comme beaucoup, d’autres inconditionnels des smartphones d’Apple, vous recherchez LE bon plan pour vous offrir l’un des derniers iPhone 12, alors ne manquez pas cette occasion. Grâce à l’offre de financement spécial de Boulanger, vous pouvez en effet acheter un iPhone 12, un iPhone 12 Pro ou encore un iPhone 12 Pro Max sans vous ruiner.

Quel que soit le modèle choisi à partir de 1059€, le vendeur vous permet en effet de faire un premier apport, dont le montant est déterminé en fonction du prix de vente de l’appareil, puis de régler le solde sur 4, 9 ou 19 mensualités identiques. L’opération prend la forme d’un crédit avec 0 % d’intérêt et est donc totalement sans frais. Ce qui signifie qu’au final, vous ne paierez pas plus que le prix de vente initial.

Pour rappel, les derniers iPhone 12 sont commercialisés par Boulanger sur la base des tarifs standards fixés par la marque américaine :

iPhone 12 : à partir de 909€,

iPhone 12 Pro : à partir de 1159 € ;

iPhone 12 Pro Max : à partir de 1259 €.

Bon à savoir, l'iPhone 12 en version 64Go est actuellement en promotion au prix de 799€ au lieu de 909€.

Simulation pour l’achat d’un iPhone 12 Pro Max

Avec cette offre de financement spécial Boulanger, vous pouvez par exemple opter pour un iPhone 12 Pro Max avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Pour ce smartphone vendu à 1259 €, le plan de paiement sera donc le suivant :

Un apport initial de 138 € payé à l’achat ;

19 mensualités de 59 € chacune.

Comme vous pourrez le constater en effectuant vous-même le calcul, cela revient bien à un total de 1259 €.

Rappelons que cette offre de financement spécial de Boulanger est valable du 19 juillet au 1er août inclus. N’attendez donc pas plus longtemps pour en profiter !