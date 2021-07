Promos Boulanger sur les Google Pixel : jusqu’à 40 € de remise immédiate !

Du 14 juillet au 2 août 2021, Boulanger régale tous les fans des derniers smartphones Google Pixel avec une nouvelle promo. Pour l’achat d’un Google Pixel 4a ou d’un Pixel 5, ce vendeur vous accorde en effet une remise immédiate allant jusqu’à 40 € sur le prix d’achat.

Le Google Pixel 4A à 329 € au lieu de 349 €

Smartphone de milieu de gamme commercialisé par le géant américain du web depuis 2020. Ce modèle aux dimensions compactes est doté d’un écran OLED Full HD+ de 5,8 pouces qui garantit une excellente lisibilité, quel que soit l’environnement dans lequel vous vous trouvez.

Reconnu pour la très bonne qualité de ses photos, ce modèle est équipé d’un unique capteur de 12,2 mégapixels à l’arrière, avec plusieurs fonctionnalités intelligentes. Grâce à lui, vous pouvez prendre des photos de nuit assez clair et filmer en 4K à 30 images par secondes.

En temps normal, ce smartphone est commercialisé à 349 € pour la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Mais dans le cadre de cette promo, Boulanger vous l’offre à 329 € grâce à une remise immédiate de 20 €.

Le Google Pixel 5 à 589 € au lieu de 629 €

Compatible 5G, le Google Pixel 5 fait partie des smartphones haut de gamme de la marque. Il est équipé d’une puce Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Son écran OLED de 6 pouces jouit d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz ; ce qui permet de profiter de transitions très fluides entre les images.

Pour la photo, il est encore mieux équipé que le Pixel 4a, avec deux capteurs arrière (12,2 mégapixels et 16 mégapixels) qui permettent de prendre des photos encore plus nettes et de filmer en 4K.

L’autre atout du Google Pixel 5, c’est sa grosse batterie de 4080 mAh. En plus de son autonomie étendue, elle est compatible avec la charge rapide avec (18 W) ou sans fil (12 W), mais aussi avec la charge inversée. Ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser pour charger d’autres appareils.

Avec la promo en cours chez Boulanger, le Google Pixel 5 est vendu à 589 € grâce à une remise immédiate de 40 €.

Précisons que ces deux modèles sont vendus neufs, avec une garantie de 2 ans. N’hésitez donc pas à commander celui qui vous intéresse au plus tard le 2 août.

Google Pixel 5 acheter au meilleur prix Boulanger

589,00 € Boulanger

Fnac 589,00 € acheter Fnac

Rakuten 589,00 € acheter Rakuten Voir tous les prix