Soldes : le tout puissant Samsung Galaxy S21 est en promotion à 699€

Envie de profiter d’un bon plan pour acheter votre futur smartphone haut de gamme ? Grâce à une offre de remboursement, bénéficiez d’une remise différée de 100€ sur l’achat du Samsung Galaxy S21 chez Boulanger. On vous présente l’offre en détail dans cet article.

Le Samsung Galaxy S21 bénéficie d’une remise de 100€

Proposé sur le marché en début d’année 2021, le tout dernier smartphone haut de gamme de Samsung, le Galaxy S21 était très attendu. Au lancement son prix a été fixé à 799€ pour le constructeur. C’est le prix auquel il est encore affiché aujourd’hui. Mais bonne nouvelle, car en ce moment il profite d’une offre de remboursement de 100€. Il est donc possible d’acheter le Samsung Galaxy S21 au prix de 699€ seulement !

En achetant votre smartphone chez Boulanger, vous le paierez aujourd’hui 799€. En remplissant, le bulletin de participation disponible sur le site de Boulanger et en suivant les instructions, quelques minutes suffiront pour remplir la demande de remboursement auprès de Samsung. Ensuite, dans un délai de trois semaines seulement, vous recevrez votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire. Rien de plus simple ! Economisez 100€ sur l’achat de votre smartphone Samsung en trois clics.

L’offre de remboursement est valable pour tout achat d’un Samsung Galaxy S21 mais concerne aussi les S21+ et S21 Ultra jusqu’au 15 août prochain. Tous les modèles et tous les coloris sont concernés par l’offre.

Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S21 ?

On a eu l’occasion de l’avoir entre les mains et nous avons trouvé qu’il s’agissait d’un excellent smartphone très agréable à utiliser au quotidien. Pour vous aider, à décider si vous devriez craquer, n’hésitez pas à consulter notre test du Samsung Galaxy S21. On a pris le temps de le tester pour vous dévoiler tous ses secrets. Ecran, processeur, batterie, appareil photo, on l’a passé à la loupe !

Le Samsung Galaxy S21 possède un écran Dynamic Amoled de 6.2 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il embarque un SoC Exynos 2100, un processeur développé par Samsung lui-même. Il est épaulé par 8Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Ce smartphone est compatible avec le réseau 5G.

Le S21 est doté de 3 capteurs photo dont un principal de 64 Mpx ainsi que de deux autres capteurs de 12 Mpx chacun. A l’avant, un capteur de 10 Mpx a été installé pour que vous puissiez réaliser vos selfies. Il est alimenté par une batterie de 4000 mAh compatible avec la charge rapide 25W.