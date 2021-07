Découvrez les nouvelles promotions chez les MVNO avec des forfaits illimités à partir de 2.99€

Vous êtes à la recherche d'un forfait mobile à bon prix ? Vous allez apprécier les nouvelles offres promotionnelles mises en avant par les MVNO Cdiscount Mobile, NRJ Mobile et Auchan Telecom ! De 5Go à 200Go d'Internet dès 2.99€, nous vous présentons ces offres sans engagement dans cet article.

Cdiscount Mobile : offre limitée 130Go à 7.99€

Jusqu'au 27 juillet inclus, Cdiscount Mobile propose une offre limitée avec 130Go d'Internet en France pour la somme de 7.99€ par mois la première année d'abonnement ! Au-delà des 12 premiers mois de souscription, le tarif de votre forfait mobile correspondra à nouveau au tarif mensuel initial, à savoir 20.99€.

En plus des 156€ d'économie la première année, l'offre limitée 130Go vous permet de communiquer autant que vous le souhaitez que vous soyez en France, au sein de l'Union européenne ou des DOM, mais également de profiter de 13Go lorsque vous voyagez à travers ces dernières destinations.

NRJ Mobile : forfaits 5Go et 200Go à moins de 10€

De son côté, NRJ Mobile propose deux offres promotionnelles vous permettant de choisir celle qui vous convient le mieux selon vos besoins et de profiter de l'illimité pour l'ensemble de vos communications depuis la France comme depuis l'UE et les DOM.

L'offre 200Go est au prix de 9.99€ par mois pendant 1 an si vous vous décidez avant le 27 juillet au soir ! Elle vous offre 200Go d'Internet en France, dont 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM ! Au terme de ce délai, vous paierez votre forfait la somme mensuelle de 19.99€.

Prolongation de l'offre 5Go jusqu'au 27 juillet ! En effet, NRJ Mobile vous permet à nouveau d'obtenir le forfait sans engagement 5Go pour 4.99€ par mois et pas seulement la première année ! Vous disposerez ainsi de 5Go d'Internet en France, mais également lors de vos séjours depuis l'UE et les DOM.

Auchan Telecom : séries limitées 5Go et 150Go dès 2.99€

L'opérateur Auchan Telecom met en avant jusqu'au 27 juillet prochain deux séries limitées à prix réduit la première année d'abonnement et offrant l'illimité pour appeler et envoyer vos messages sans vous limiter, aussi bien depuis la Métropole que depuis l'UE et les DOM.

La série limitée 150Go est au prix de 8.99€ par mois pendant 1 an, au lieu de 22.99€ ! Vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 150Go en France et utiliser jusqu'à 15Go lors de vos déplacements au sein de l'UE et des DOM.

La série limitée 5Go coûte quant à elle la modique somme de 2.99€ par mois - au lieu de de 7.99€ - la première année et vous offre 5Go, dédiés à votre connexion en France, dans l'UE et les DOM.