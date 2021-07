Samsung Galaxy A22 contre Xiaomi Redmi note 10, lequel est le meilleur ?

Vous pensez vous acheter un nouveau smartphone, mais hésitez entre le Samsung Galaxy A22 et le Xiaomi Redmi Note 10 ? Voici quelques éléments croisés et comparés afin de vous aider à faire votre choix de la manière la plus éclairée possible.

Le smartphone Samsung Galaxy A22 4G est décliné en noir ou en blanc. Le Xiaomi Redmi Note 10 ajoute une couleur à celles-ci, le vert. Des deux, c’est ce dernier qui est le plus léger avec 179 grammes sur la balance contre 186 grammes pour le mobile Samsung. Il est aussi le plus fin avec une épaisseur de 8,29 mm contre 8,4 mm pour le Galaxy A22 4G. Ils profitent d’à peu près la même capacité de batterie, à savoir 5020 mAh pour le Xiaomi et 5000 mAh pour le Samsung sachant que le premier se charge plus vite étant donné qu’il supporte la charge à 30 watts contre seulement 15 watts pour le second. Il n’est pas question ici de charge sans fil, réservé aux modèles les plus haut de gamme.

Deux écrans AMOLED mais l’un est 90 Hz

Les deux écrans sont à peu près de la même taille, 6,4 pouces et 6,43 pouces pour le Xiaomi profitant d’une dalle AMOLED dans les deux cas. Mais la surface d’affichage du Samsung a un avantage sur l’autre, c’est qu’elle propose une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz pour des défilements plus fluides contre 60 Hz pour le Redmi Note 10 qui a pour lui une meilleure définition : 1080x2400 pixels contre 720x1600 pixels. Ils sont tous les deux compatibles 4G et disposent du Wi-Fi 5 ainsi que de la technologie NFC pour les paiements sans contact et l’appairage instantané avec d’autres appareils.

Xiaomi Poco M3 acheter au meilleur prix Rakuten

155,00 € Rakuten

Boulanger 159,00 € acheter Boulanger

Fnac Marketplace 159,99 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Performances, avantage au Xiaomi

Pour fonctionner, le Redmi Note 10 est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 678 avec 4 Go de mémoire vive (mais aussi disponible avec 6 Go) qui est plus performant que le Mediatek Helio G70 installé dans le Samsung Galaxy A22 4G aussi avec 4 Go de RAM. Ce dernier a une capacité de stockage minimale, de 64 Go avec tout de même la possibilité de l’étendre avec une carte mémoire micro SD. Ce n’est pas le cas du Redmi Note 10. Il faudra donc choisir avec soin sa configuration pour ne pas être à court d’espace de stockage plus tard. Les deux mobiles sont dotés d’un lecteur d’empreinte digitale installé sur le profil au niveau du bouton marche/arrêt.

Samsung Galaxy A52 acheter au meilleur prix Amazon

362,98 € Amazon

Rakuten 377,21 € acheter Rakuten

Darty 379,00 € acheter Darty Voir tous les prix

La même configuration photo pour les deux et quelques petits plus pour le Redmi Note 10

Enfin, concernant la configuration photo, c’est simple, les deux appareils proposent exactement les mêmes capteurs, à savoir un module principal de 48 mégapixels accompagné d’un objectif grand-angle de 8 mégapixels et deux autres capteurs de 2 mégapixels.

Pour se prendre en selfie, le Redmi Note 10 a un léger avantage embarquant un capteur de 13 mégapixels contre un 8 mégapixels sur le Samsung. Notez la particularité du Redmi Note 10 d’avoir un émetteur infrarouge sur le profil supérieur pour transformer le mobile en une télécommande universelle et une certification IP53 le rendant résistant aux éclaboussures ce dont est dépourvu le mobile Samsung.