Chute de prix pour le Samsung Galaxy FE qui profite d’une remise immédiate de 160€

En attendant la sortie du futur Samsung Galaxy S21 FE, son prédécesseur le Samsung Galaxy S20 FE voit son prix chuter. Grâce à une offre proposée par le constructeur, il profite en ce moment d’une remise immédiate de -160€. Pendant encore une semaine, achetez-le au meilleur prix chez Samsung, Boulanger ou Fnac.

Le Samsung Galaxy S20 FE est en promo à 499€

Il vous reste encore une semaine pour profiter d’un bon plan pour acheter le Samsung Galaxy S20 FE à petit prix. Samsung propose en effet une remise immédiate de -160€ sur ce très bon smartphone jusqu’au 31 juillet prochain. L’offre s’applique aussi bien au modèle compatible avec le réseau 4G que celui compatible avec le réseau 5G. Quel que soit votre choix et vos besoins, vous ferez une belle économie sur l’achat de votre prochain Samsung Galaxy. Avec 160€ de réduction, le prix du Samsung Galaxy S20 4G passe de 659€ à 499€ seulement !

Vous pouvez acheter le Galaxy S20 FE 4G directement sur le site de Samsung mais également chez Boulanger ou Fnac. Vous le trouverez au même prix dans ces trois enseignes. Vous avez donc la possibilité de choisir votre magasin préféré pour réaliser votre achat.

Si vous êtes intéressés par la version 5G du Galaxy S20 FE, sachez qu’avec cette remise de -160€, son prix chute de 759€ à 599€ seulement. Vous avez jusqu’au 31 juillet pour l’acheter à petit prix également.

Samsung Galaxy S20 4G ou 5G, lequel choisir ?

Vous hésitez entre les Samsung Galaxy S20 4G ou 5G ? Leur différence de prix cache également des différences de performance. Regardons ensemble quels sont leurs points communs et leurs différences afin que vous puissiez faire un choix averti. Pour en savoir plus sur la version 5G, consultez notre test du Samsung Galaxy S20 FE 5G.

Les deux Galaxy S20 FE sont équipés d’un grand écran Super Amoled de 6.5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Ils sont également dotés de 3 capteurs photo dont un capteur principal de 12 Mpx et de deux autres capteurs de 12 Mpx et 8 Mpx. A l’avant, un capteur de 32 Mpx a été prévu pour que vous puissiez réaliser des selfies. Ils sont tous les deux alimentés d’une batterie de 4500 mAh.

Ce qui différencie les deux versions, c’est le processeur. Le Galaxy S20 FE 5G embarque un processeur Snapdragon 865 épaulé par 6Go de RAM et un espace de stockage de 128Go. Son SoC lui assure la compatibilité au réseau 5G. Alors que le modèle 4G embarque une puce Exynos 990 soutenue par 6Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go.