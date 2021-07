OnePlus Nord 2 : le nouveau flagship killer de OnePlus officialisé sur le marché français

Après plusieurs semaines entre rumeurs diverses et teasing officiel, OnePlus a finalement officialisé son OnePlus Nord 2 à l’occasion d’un événement spécialement dédié à ce nouveau smartphone. Succédant à un premier OnePlus Nord qui fait partie des best-sellers de la marque, ce mobile de milieu de gamme entend bien chambouler le marché avec son excellent rapport qualité/prix.

Design premium et belle dalle AMOLED

Comme l’avaient déjà annoncé les dernières fuites, le OnePlus Nord 2 est doté du même écran que son prédécesseur. En façade, on retrouve ainsi une dalle AMOLED de 6,43 pouces avec affichage en Full HD+, compatibilité HDR 10+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. A l’arrière par contre, le fabricant chinois opte pour un « upgrading » en dotant ce nouveau smartphone d’une belle coque en verre Gorilla Glass 5 qui est traitée pour limiter les traces de doigts. Y sont logés l’îlot rectangulaire d’aspect métallisé qui abrite les principaux capteurs photo de l’appareil.

Le OnePlus Nord 2 arbore ainsi un look premium, avec des mensurations plutôt agréables : 158,9 x 73,2 x 8,25 mm pour seulement 190 g sur la balance. Petit bémol toutefois : l’absence d’étanchéité.

Processeur plus puissant et nouvel équipement photo

La première grosse différence entre le OnePlus Nord 2 et son prédécesseur concerne le processeur. Le nouveau smartphone de la marque chinoise inaugure en effet une nouvelle puce MediaTek Dimensity 1200-AI qui se révèle encore plus véloce que la Snapdragon 765 qui équipe son prédécesseur. En termes de performances, on se rapproche beaucoup de celles du Snapdragon 888, le processeur qui équipe les smartphones haut de gamme actuels.

Côté mémoire, deux configurations sont proposées : 8 Go de RAM/128 Go de stockage interne et 12 Go/256 Go.

Le OnePlus Nord 2 se rapproche encore plus du segment supérieur grâce à son équipement photo : un capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur monochrome de 2 mégapixels. A l’avant, un capteur de 32 mégapixels assure la prise des selfies.

Où et à combien acheter le OnePlus Nord 2 ?

Vous pouvez précommander le OnePlus Nord 2 dès maintenant aux prix de :

399 € pour la version 8 Go/128 Go,

499 € pour la version 12 Go/256 Go.

L’appareil est disponible sur le site officiel du fabricant, ainsi que sur quelques sites marchands partenaires, avec divers cadeaux offerts : un kit Stadia Première ou des écouteurs OnePlus Buds Z.

Deux coloris sont disponibles : Blue Haz (bleu givré) et Gray Sierra (gris sombre).