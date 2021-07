Huawei P50 : les dernières infos à quelques jours de son officialisation

Sauf bouleversement de dernière minute, la présentation officielle du Huawei P50 devrait avoir lieu le 29 juillet prochain. A quelques jours de l’événement spécial programmé par le géant chinois, nous revenons donc ici, sur toutes les infos relativement fiables recueillies au cours de ces derniers mois au sujet des nouveaux fleurons de Huawei.

Les Huawei P50 tourneront sous HarmonyOS

Malmené par l’embargo américain et la rupture avec Google, Huawei a vécu des derniers mois assez catastrophiques en termes de ventes et de présence sur le marché mondial des smartphones. Mais le géant chinois compte bien rectifier le tir. Pour cela, il mise sur son nouveau système d’exploitation totalement développé en interne : Harmony OS. Se positionnant ainsi en concurrent direct d’Android et de iOS, ce nouveau système d’exploitation mobile sera installé nativement sur les smartphones de la nouvelle série Huawei P50.

Ces derniers seront normalement au nombre de trois. En plus de la version Standard, le fabricant chinois devrait donc présenter, ce 29 juillet, un Huawei P50 Pro et un Huawei P50 Pro+. Difficile encore de savoir si les trois modèles seront disponibles à l’international. Mais si l’on s’en tient à certaines sources, le P50 Pro+ pourrait être vendu exclusivement en Chine. Cela reste toutefois à confirmer.

Des Huawei P50 4G ou 5G ?

En raison de la pénurie de composants qui touche le marché depuis quelques mois, et compte tenu, encore une fois, des restrictions dont fait l’objet Huawei, la marque chinoise se serait résolu à commercialiser, dans un premier temps, des versions 4G de ses Huawei P50. Lors de la conférence du jeudi, Richard Yu, patron du groupe chinois, devrait donc présenter des modèles équipés de puces Kirin 9000 de HiSilicon gravées en 5nm.

Mais il est également fort probable que les versions 5G soient également évoquées. Equipées d’une puce Snapdragon 888, ces dernières pourraient s’inviter sur le marché avant la fin de l’année.

Huawei P50 : nouveaux rois de la photo ?

La gamme Huawei P a toujours particulièrement brillé par ses excellentes performances photos, comme en témoigne le grand succès des Huawei P30. Les Huawei P50 devraient valablement reprendre le flambeau et prétendre au titre de meilleurs photophones du marché. C’est en tout cas, ce que laissent penser les dernières fuites concernant la fiche technique des appareils photos des futurs flagships chinois.

On y apprend que les Huawei P50 seront dotés, à l’arrière, de deux gros blocs photos de forme oblongue qui abriteront leurs capteurs photo principaux. Le Huawei P50 Standard devrait en posséder 4, tandis que les P50 Pro et P50 Pro+ devraient chacun en avoir 5.

Pour aller plus dans les détails, le Huawei P50 Standard devrait s’équiper d’un module principal développé en partenariat avec Leica (un vario-summilux-h 1:1.6-3.5/13-90 ASPH), associé à un capteur ultra grand angle, un téléobjectif avec une ouverture focale allant de f/1.6 à f/3.5, ainsi qu’un capteur de profondeur.

Le Huawei P50 Pro devrait, pour sa part, reprendre le capteur principal de 52 mégapixels présents sur les P40. Egalement conçu par Leica, ce dernier sera normalement associé à un téléobjectif avec un zoom optique 5x, un objectif ultra grand angle de 18 mm et un capteur de profondeur.

Enfin, le, Huawei P50 Pro+ devrait carrément révolutionner le marché des photophones avec son capteur principal de 1/1,18 pouce signé par Sony et un zoom 100x ou 200x, résultant de la combinaison d’un objectif périscopique et d’un téléobjectif. On a vraiment hâte de voir le résultat !

Rendez-vous est donc pris pour le jeudi 29 juillet à partir de 13h30 (heure française) pour tous les autres détails sur les Huawei P50.