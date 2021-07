Dernier jour pour profiter des forfaits sans engagement à prix mini chez Bouygues Telecom et RED by SFR !

Envie d'un forfait mobile sans engagement et à bon prix ? Ça tombe bien, les offres promotionnelles Very B&You et Big RED sont encore disponibles jusqu'à ce soir, 23h59 ! De 5Go à 200Go dès 4,99€ par mois, découvrez-les dans cet article.

Bouygues Telecom et ses séries spéciales Very B&You

Bouygues Telecom a mis en avant depuis quelques jours déjà ses trois séries spéciales Very B&You dès 4.99€ par mois pour un maximum de data ! Quelle que soit celle que vous choisirez, vous pourrez apprécier l'illimité pour communiquer sans compter aussi bien en France métropolitaine qu'en Europe et dans les DOM ! De plus, ces séries bénéficient d'un tarif avantageux, valable même après la première annéed'abonnement !

La série spéciale B&You 5Go est au prix de 4.99€ par mois et vous permet de disposer de 5Go en France comme à l'étranger (Europe et DOM). Ce forfait intègre également le service B.tv pour que vous puissiez consulter plus de 70 chaînes, dès que vous le souhaitez et partout en Europe. Notez que cet usage sera déduit de votre enveloppe data globale ou bien illimité avec le Wi-Fi.

Vous pouvez également opter pour la série spéciale B&You 100Go à 11.99€ par mois qui vous proposera 100Go d'Internet en France dont 15Go lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les DOM.

Pour faire le plein de data, la dernière série spéciale saura vous satisfaire pour le prix de 14.99€ par mois. En effet, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 200Go en France et utiliser jusqu'à 20Go - inclus - pour rester connecté lors de vos séjours à l'étranger (Eu/DOM).

Ces deux forfaits sans engagement vous offrent l'accès à B.tv - gratuitement pendant 1 mois - et vous donne la possibilité, si ce service vous satisfait, de continuer d'en profiter pour la somme supplémentaire de 3€/mois - au lieu de 6€ !

RED by SFR et ses forfaits BIG RED

RED by SFR a également proposé trois forfaits spéciaux, à l'occasion de l'offre Big RED avec jusqu'à 200Go d'Internet pour 15€ maximum. Ces trois forfaits pas chers RED vous font profiter de l'illimité pour l'ensemble de vos appels, SMS et MMS émis depuis les pays de l'Union européenne - Métropole et DOM inclus. Ces offres mobiles sont à des tarifs préférentiels et le restent après la première année de souscription !

Le forfait RED 5Go est au prix rond de 5€ par mois et vous permet de disposer de 5Go d'Internet en France et de 6Go supplémentaires lors de vos déplacements au sein de l'UE et des DOM !

L'offre RED 100Go coûte quant à elle 12€ par mois et propose 100Go en France ainsi que 8Go pour naviguer sur la toile également à l'étranger (UE/DOM).

Celles et ceux qui souhaitent profiter d'un maximum de data peuvent choisir le forfait RED 200Go, dont le tarif s'élève à 15€ par mois - au lieu de 25€ ! Vous bénéficierez alors de 200Go d'Internet depuis la France et profiterez de 15Go à chaque voyage effectué au sein de l'UE et des DOM.