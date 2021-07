PROMO : jusqu’à 130€ de remise sur les Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro

Deux smartphones Xiaomi ont la chance de voir leur prix chuter en ce moment chez RED by SFR. Les Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro bénéficient de belles remises. Cumulez une remise immédiate plus une remise différée pour les acheter au meilleur prix. On vous explique tout dès maintenant.

Promo : 120€ de remise sur le Xiaomi Mi 10T Vous avez envie de profiter d’un bon plan pour acheter le Xiaomi Mi 10T ? Vous êtes au bon endroit ! En ce moment, chez l’opérateur RED by SFR, le Xiaomi Mi 10T voit son prix chuter car il bénéficie de deux remises cumulables différentes. Au final, son prix passe de 399€ à 279€ seulement. Une première remise immédiate de -20€ est proposée directement par l’opérateur. Vous ne paierez donc que ce smartphone Xiaomi 379€. Ensuite, le constructeur Xiaomi propose en plus une remise différée de 100€ supplémentaire. En remplissant le coupon présent sur le site de RED et en renseignant les informations demandées, Xiaomi vous remboursera la somme de 100€ après achat. Vous ne paierez donc votre Xiaomi Mi 10T que 279€. Le Xiaomi Mi 10T fait partie de notre sélection des meilleurs smartphones soldés à moins de 350€ au côté du Xiaomi Poco F3 ou du Samsung Galaxy A52. Il est équipé d’un écran LCD de 6.67 pouces. Il embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 865 épaulé par 8Go de RAM et un espace de stockage de 128Go. Il est compatible avec le réseau 5G. Il est doté de 4 capteurs photo dont un principal de 64 Mpx et d’un capteur frontal de 20 Mpx. Il est alimenté par une batterie puissante de 5000 mAh. Bon Plan : 130€ de remise sur le Xiaomi Mi 10T Pro Comme le Xiaomi Mi 10T, son grand frère le Xiaomi Mi 10T Pro est également en promotion en ce moment chez RED by SFR. Avec une remise immédiate de 30€ ainsi qu’une remise différée de 100€, il voit son prix chuter de 529€ à 399€. Avec 130€ de remises cumulables, le Xiaomi Mi 10T Pro dévient accessible pour moins de 400€. Tous les smartphones proposés par RED by SFR sont débloqués pour être utilisé avec n’importe quel autre opérateur. Que vous soyez chez RED, Sosh ou même B&You, vous pourrez insérer votre carte SIM actuelle dans votre nouveau Xiaomi Mi 10T Pro. La livraison est gratuite et l’expédition se fera en 24h seulement. Vous pourrez profiter de votre smartphone Xiaomi très rapidement. Le Xiaomi Mi 10T Pro est équipé du même écran LCD de 6.67 pouces que le Xiaomi Mi 10T. Il embarque une puce Snapdragon 865 comme le Samsung Galaxy S20, qui est soutenue par 8Go de RAM et un espace de stockage de 256Go. Contrairement au Xiaomi Mi 10T, le Mi 10T Pro est doté d’un capteur photo principal de 108 Mpx plus performant. Il est alimenté par une batterie puissante de 5000 mAh.