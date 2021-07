URGENT ! Dernières heures pour les trois forfaits Very B&You à prix cassés de Bouygues Telecom

Ce mardi 27 juillet 2021 marque la fin de l'opération spéciale Very B&You de Bouygues Telecom avec trois forfaits mobiles à prix cassés. L’opérateur propose effectivement pendant encore quelques heures des tarifs incroyables pour profiter d'une offre téléphonique comprenant les communications illimitées avec 5Go,100Go ou encore 200Go de 4G ! Pour en savoir plus sur ces bons plans sans engagement et sans condition de durée à saisir de toute urgence, lisez cet article !

Very B&You 100Go : Le meilleur forfait connecté sans engagement du moment

La Série Spéciale Very B&You 100Go est l'offre parfaite pour les connectés aux petits budgets. Ce forfait mobile incluant une jolie enveloppe Web de 100Go est disponible à seulement 11.99€ par mois et pas seulement la première année. Cette offre B&You de l'été est l'une des meilleures du moment, mais attention pour en profiter, vous devez faire vite. Cette série limitée expire en effet ce mardi 27 juillet à 23h59.

En souscrivant à cette offre Very B&You, vous bénéficiez des services suivants :

100 Go d’internet en 4G dont 15 Go utilisables en Europe et DOM

d’internet en 4G dont utilisables en Europe et DOM Appels & SMS illimités en France et depuis l'Europe et les DOM

en France et depuis l'Europe et les DOM MMS illimités en France métropolitaine et déduits du volume Web en Europe et DOM.

Pour les plus gourmands de data, Bouygues Telecom commercialise également jusqu'à ce soir 23h59, un forfait Very B&You 200Go à 14.99€ par mois sans engagement et sans condition de durée. Pour la partie communications, les services restent identiques à savoir les appels, SMS et MMS en illimité en France mais aussi depuis l'Europe et les DOM. Pour le volume Internet, vous disposez donc de 200Go en France jusqu'en 4G dont 20Go à utiliser en Europe et DOM.

En optant pour l'un de ces forfaits sans engagement, vous pourrez accéder à B.tv gratuitement pendant 1 mois puis à 3€/mois au lieu de 6€ si vous décidez de conserver ce service !

Besoin de moins de data ? Optez pour le forfait illimité 5Go

Bouygues Telecom a aussi pensé aux petits consommateurs avec son offre Very B&You 5Go à seulement 4.99€ par mois. Cet abonnement mobile pas cher en série limitée expire aussi ce mardi 27 juillet à 23h59. Avec ce forfait B&You, vous bénéficiez chaque mois des communications illimitées (Appels, SMS et MMS) en France et de 5Go de 4G pour vos recherches internet depuis votre Smartphone.

En déplacement, en Europe et DOM, cette offre vous accompagne avec la possibilité d'appeler et d'échanger des SMS et MMS à volonté depuis ces mêmes zones. Les MMS sont aussi déduits des 5Go autorisés chaque mois.