Bon plan : des écouteurs Buds Z offerts pour toute précommande du OnePlus Nord 2

Annoncé officiellement le 22 juillet dernier par le constructeur, le OnePlus Nord 2 est déjà disponible en précommande dans quelques enseignes. Pour célébrer son lancement, OnePlus a décidé d’offrir des écouteurs sans fil pour toute précommande de son tout nouveau smartphone. Cette offre est valable jusqu’à ce soir ! Découvrez-vite comment en profiter.

Le OnePlus Nord 2 est disponible en précommande avec des écouteurs offerts

Envie de vous offrir le tout dernier smartphone proposé par OnePlus, le OnePlus Nord 2 ? Jusqu’à ce soir, mardi 27 juillet, le constructeur offre une paire d’écouteurs sans fil Buds Z pour toute précommande de son nouveau smartphone. Ces écouteurs sont vendus au prix de 59€ normalement mais pour fêter le lancement du OnePlus Nord 2, ils seront gratuits pour vous. Il s’agit d’écouteurs avec amplification des basses, dotés d’une autonomie de 20h et qui résistent à l’eau et à la sueur. Ils seront parfaits pour écouter votre musique en continue partout et tout le temps.

Cette offre proposée par OnePlus est valable si vous achetez votre téléphone chez Fnac ou Darty par exemple. Pour profiter de l’offre, achetez votre Nord 2 chez une enseigne partenaire puis remplissez et complétez le bulletin de participation en ligne. Vous recevrez vos nouveaux écouteurs sous 5 semaines environ après avoir fait votre demande. La démarche pour obtenir votre cadeau est très simple.

Pourquoi choisir le tout nouveau OnePlus Nord 2 ?

Jusqu’à ce soir le OnePlus Nord 2 n’est disponible qu’en précommande. Il sera réellement disponible dès demain. Ce tout nouveau smartphone OnePlus est un modèle de milieu de gamme qui affiche de belles qualités et un design très soigné. Il est équipé d’un écran Amoled de 6.43 pouces affichant en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il embarque un SoC MediaTek Dimensity 1200-AI épaulé par 8Go de RAM et un espace de stockage de 128Go. Une version avec 12 Go de RAM et un espace de stockage de 256Go sera également bientôt disponible.

Pour la photo, le OnePlus Nord 2 est équipé de 3 capteurs photo. OnePlus propose ici un triptyque haut de gamme avec un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un monochrome de 2 Mpx. Pour les selfies, c’est un capteur frontal de 32 Mpx qui est proposé. Le Nord 2 est alimenté par une batterie puissante de 4500 mAh qui est compatible avec la charge rapide 65W. Il joue donc dans la cour des grands car il ne faut que 30 minutes pour le recharger entièrement.