Le Xiaomi Mi 11 : puissant en charge, mais mauvais en autonomie selon DxOMark

Référence désormais incontournable en matière d’évaluation de performances et de notation des smartphones, DxOMark a récemment publié les résultats de ses tests et analyses au sujet de la batterie du Xiaomi Mi 11. Ces derniers révèlent que si le flagship de la marque chinoise brille par sa puissance et sa rapidité de charge, il fait piètre figure sur le plan d’endurance.

Rappels sur la méthodologie des tests DxOMark

Souvent cités dans les revues spécialisés sur les smartphones mis sur le marché, les tests de batterie de DxOMark sont réalisés par des ingénieurs pendant une semaine. Ils se déroulent aussi bien en intérieur qu’en extérieur afin de recréer différentes situations d’utilisation. Ils incluent notamment, des cas d’usage classique, des tests reproduisant les activités courantes des utilisateurs, ainsi que des tests techniques effectués par un robot dans une cage de Faraday, à l’abri de toute intervention extérieure.

Ces tests permettent d’évaluer objectivement et de près, la vitesse réelle de charge, avec ou sans fil, de l’appareil, son rythme de décharge, la puissance optimale nécessaire, etc. Les analyses des résultats offrent des données plus réalistes sur les véritables aptitudes de la batterie d’un smartphone (autonomie, endurance, vitesse de charge), au-delà des simples données en mAH et en Watts qui ne reflètent pas toujours la réalité des utilisateurs.

Xiaomi Mi 11 acheter au meilleur prix Fnac Marketplace

670,00 € Fnac Marketplace

Rakuten 682,00 € acheter Rakuten

Boulanger 799,00 € acheter Boulanger Voir tous les prix

Le Xiaomi Mi 11 : excellentes performances en charge

A sa sortie en décembre 2020, le Xiaomi Mi 11 a tout de suite attiré l’attention par la puissance de son chargeur rapide : 55 W. Grâce à lui, la batterie de 4 600 mAh qui alimente le téléphone passe de 0 à 100 % en 56 minutes, selon les résultats des tests de DxOMark. Les mêmes tests révèlent qu’il lui suffit seulement de 31 minutes pour récupérer 80 % de sa capacité.

Egalement compatible avec la recharge sans fil 50 W, le Mi 11 impressionne tout autant dans ce mode, en faisant le plein en 74 minutes et en atteignant les 80 % en 51 minutes. Avec de telles performances, le fleuron chinois obtient un score de 84 sur le plan de la charge et bat à plates coutures la plupart de ses concurrents.

Mais médiocre sur l’autonomie et l’efficacité de charge

Malheureusement, s’il charge très vite, le Xiaomi Mi 11 se décharge vraisemblablement tout aussi vite. Les tests réalisés en usage modéré révèlent que ce smartphone tient difficilement 36 heures (soit une journée et demie) quand on l’utilise en moyenne 4 heures par jour. En usage intensif (7 heures par jour), il ne finit pas la journée (seulement 23 heures).

Ces résultats sont notamment dus à une mauvaise gestion des consommations nocturnes. En effet, bien qu’au repos, la batterie du Mi 11 se décharge plus vite que la normale, perdant jusqu’à 3,5 de son niveau. En comparaison, l’iPhone 12 Mini et l’Oppo Find X3 Pro, qui sont positionnés sur le même segment, ne perdent respectivement que 2,5 % et 1,5 % de leur niveau dans les mêmes conditions.

Enfin, il faut noter que le Xiaomi Mi 11 se montre plutôt gourmand en termes de consommation électrique. Il est notamment recommandé d’éviter de le laisser branché quand il a atteint les 100 % de charge.

Apple iPhone 12 Mini acheter au meilleur prix Rakuten

618,00 € Rakuten

Fnac Marketplace 626,00 € acheter Fnac Marketplace

Rue du Commerce 698,99 € acheter Rue du Commerce Voir tous les prix

Oppo Find X3 Pro acheter au meilleur prix Fnac Marketplace

849,00 € Fnac Marketplace

Amazon 949,00 € acheter Amazon

Boulanger 949,00 € acheter Boulanger Voir tous les prix

La puce Snapdragon 888 en cause

Présenté à sa sortie comme le tout premier smartphone à embarquer la surpuissante puce Snapdragon 888, le Xiaomi Mi 11 ferait, en toute vraisemblance, les frais de cette primeur. Selon les responsables de DxOMark, le fabricant chinois n’aurait pas pris le temps d’optimiser l’intégration de ce nouveau processeur pour un fonctionnement optimal avec les autres composants du smartphone.

A cela s’ajoute un écran AMOLED de 120 Hz qui se montre également très gourmand en utilisation quotidienne. Autant d’éléments qui justifient la très mauvaise note du Xiaomi Mi 11 qui, avec un score global de 49, tient la lanterne rouge parmi les 5 smartphones haut de gamme testés par DxOMark sur le plan de la batterie.

En conclusion

Les tests DxOMark effectués sur la batterie du Xiaomi Mi 11 ont le mérite de permettre aux utilisateurs de savoir à quoi s’attendre réellement. En gros, si vous recherchez un smartphone endurant qui peut tenir jusque tard dans la soirée, le Mi 11 n’est peut-être pas le meilleur choix. Par contre, si vous ne voyez pas d’inconvénient à devoir recharger votre appareil plusieurs fois chaque jour, pendant quelques dizaines de minutes, alors vous serez sûrement bluffé par sa charge très rapide.