PROMO : L’iPhone 12 est disponible pour 719€ au lieu de 909€

Même si les soldes d’été se sont terminés hier, il est encore possible aujourd’hui de profiter d’un bon plan pour acheter l’iPhone 12 à petit prix. Sur le site de Rakuten, le dernier smartphone d’Apple est en promotion à moins de 720€. Un iPhone 12 aussi peu cher, c’est assez incroyable ! Alors vite, profitez-en.

L’iPhone 12 en promotion à 719€ seulement chez Rakuten

Vous avez raté la période des soldes d’été pour changer de smartphone à petit prix ? Pas de panique, de nouveaux bons plans ont vu le jour ce matin. Il est donc encore possible d’acheter un smartphone Apple en promotion. Le tout dernier iPhone 12 profite d’une belle remise sur le site de Rakuten en ce moment même. Avec une réduction de -20%, son prix passe de 719.97€ à 909€ seulement.

Cet iPhone 12 neuf est équipé d’un espace de stockage de 64Go et est proposé en coloris rouge. Envie d’une autre couleur ? D’autres modèles sont également en promotion chez Rakuten. Si vous voulez faire encore plus d’économies, n’hésitez pas à rejoindre le Club R pour bénéficier de 21.60€ que vous pourrez utiliser sur votre prochain achat. L’enseigne propose également un paiement en plusieurs fois afin de lisser le paiement de votre téléphone sur plusieurs mois.

Pour tout savoir sur ce smartphone, lisez dès maintenant note test de l’iPhone 12. Vous saurez tout de ses performances et de ses caractéristiques techniques. On vous partage notre avis sur ce smartphone haut de gamme et de ce qu’il vaut par rapport à ses concurrents comme le Samsung Galaxy S21 ou le Xiaomi Mi 11.

L’iPhone 11 est en promotion à moins de 600€ chez Rakuten

D’autres iPhone sont également en promotion chez Rakuten aujourd’hui ! Nous vous avons répertorié les meilleures offres Apple dans cet article. N’hésitez pas à le consulter avant de faire votre choix. A côté de l’iPhone 12, vous trouverez aussi l’iPhone 11 à petit prix. Grâce à une réduction de -25%, son prix passe de 809€ à 599€ seulement. Vous pouvez ainsi économiser immédiatement 210€ en choisissant d’acheter votre futur iPhone chez Rakuten. Même s’il ne s’agit pas du dernier modèle, il reste néanmoins encore très performant. Toute la qualité Apple est au rendez-vous.

L’iPhone 11 concerné par la promotion est doté de 64Go de RAM et est proposé en noir. D’autres coloris sont également en promotion. En rejoignant le Club R, votre achat vous rapportera 35.94€. Cette somme sera créditée dans votre cagnotte après achat. Vous pourrez ainsi l’utiliser pour réaliser votre prochain achat. Profitez également d’une livraison rapide et gratuite à domicile.