Forfaits Mobiles : toutes les nouvelles promotions disponibles depuis ce matin

De nombreux opérateurs ont lancé de nouvelles promotions sur les forfaits mobiles ce matin. Que ce soit RED by SFR, B&You, Free ou encore les MVNOs comme Cdiscount Mobile, NRJ Mobile, Prixtel ou Auchan Télécom, tous ont mis à jour les prix de leurs offres. C’est le bon moment pour faire des économies sur votre abonnement de téléphone en choisissant parmi ce festival de promotions.

RED by SFR : 5 nouveaux forfaits mobiles à partir de 5€ par mois

Ce matin l’opérateur RED by SFR propose 5 nouveaux forfaits mobiles en promotion. De 5€ à 24€/mois avec de 5Go à 130Go de data, chacun trouvera le forfait adapté à sa consommation et à son budget. Pour les petits consommateurs de data, nous vous conseillons le forfait 5Go à 5€. Pour les autres les forfaits 70Go, 100Go ou 130Go devraient vous plaire. Les amateurs de 5G pourront eux se diriger vers le forfait avec 130Go de 5G. Profitez en plus des communications illimitées (appels, SMS et MMS) depuis la France, l’UE et les DOM ainsi que d’un volume de data supplémentair utilisable à l’étranger. Les offres sont valables jusqu’au 2 août 2021.

B&You : 4 forfaits en promo de 5Go à 130Go dès 5€ par mois

L’opérateur B&You a lui aussi modifié ses offres promotionnelles ce matin. Il propose 4 forfaits mobiles en promotion dès 5€/mois. Ces offres sont proches de celles de RED by SFR. En effet, on retrouve le forfait 5Go à 4.99€ sans engagement. Idéal pour ceux qui souhaitent dépenser peu pour leur forfait mobile. A côté, on découvre également les forfait 70Go à 12.99€, 100Go à 14.99€ et 130Go à 19.99€ seulement. Les communications sont également illimitées. Les offres sont valables jusqu’au 4 août prochain.

Prixtel : des forfaits mobiles ajustables de 40 à 200Go à partir de 4.99€

Les promotions proposées par Prixtel méritent également toute votre attention. L’opérateur propose des forfaits qui s’ajustent à votre consommation sur le réseau SFR. Qualité de service assurée ! Choisissez entre les forfaits Le Petit, Le Grand ou encore Le Géant en fonction de votre consommation de data :

Le Petit : de 40 à 60Go à partir de 4.99€/mois au lieu de 9.99€

au lieu de 9.99€ Le Grand : de 60 à 100Go à partir de 7.99€/mois au lieu de 14.99€

au lieu de 14.99€ Le Géant : de 100 à 200Go à partir de 12.99€/mois au lieu de 19.99€

Profitez en plus des communications illimitées (appels, SMS et MMS) en France et depuis l’UE et les DOM. Les promotions sont valables jusqu’au 3 août prochain.

Free Mobile : 70Go pour 9.99€ au lieu de 19.99€

La série Free Mobile 70Go est de retour ! Jusqu’au 10 août, profitez de 70Go de data pour 9.99€ au lieu de 19.99€ la première année. Après un an, la mensualité de ce forfait mobile passera à 19.99€. Mais comme chez Free les forfaits sont sans engagement, rien ne vous empêchera de profiter d’une nouvelle promotion dans un an. On aura certainement de nouveaux bons plans à vous proposer.

Cdiscount Mobile : incroyable, un forfait mobile à 2.99€ seulement

Cdiscount Mobile propose depuis ce matin un forfait mobile vraiment pas cher ! Pour 2.99€ seulement, obtenez 5Go de data. Ce forfait est moins cher que ceux proposés par RED by SFR et B&You. L’offre est valable pendant un an. Ensuite la mensualité sera de 7.99€ par mois. Comme pour Free Mobile, il s’agit d’un forfait sans engagement donc vous serez libre de quitter l’opérateur lorsque vous l’aurez décidé.

Cdiscount Mobile propose également un forfait 100Go à 9.99€ par mois la première année au lieu de 20€. Ce deuxième forfait est nettement moins cher que ceux proposés par RED by SFR et B&You. L’opérateur utilise le réseau de Bouygues Télécom, n’ayez donc aucune crainte sur la qualité du réseau.

NRJ Mobile : forfait spécial 117Go à 11.70€ par mois et pas seulement la première année

C’est vraiment un festival de promotion qui s’est abattu sur les forfaits mobiles ! NRJ Mobile propose également une offre incroyable. Jusqu’au 15 août le forfait spécial 117Go est à 11.70€ et son prix ne doublera pas après un an. Il restera fixe. C’est le bon moment pour faire le plein de data à tout petit prix.

Un forfait 5Go à 4.99€ au lieu de 10.99€ est également disponible jusqu’au 5 août.

Auchan Télécom : forfait 5Go à moins de 3€

Pour moins de 3€ chez Auchan Télécom vous pouvez souscrire à un forfait avec 5Go d’internet ! Profitez de ce tarif préférentiel pendant un an. Ensuite, ce forfait vous sera facturé 7.99€. Il s’agit là aussi d’un forfait sans engagement. Rien ne vous empêcherera au bout d’un an de changer à nouveau de forfait pour continuer à faire des économies sur votre abonnement de téléphone.

Le forfait 80Go est également en promotion à 8.99€ la première année au lieu de 16.99€. Les offres d’Auchan Télécom expirent le 5 août prochain.

A vous de faire votre choix parmi les nombreuses promotions disponibles en ce moment.