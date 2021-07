Nokia XR20 : le nouveau smartphone ultrarésistant de HMD est là !

Sous la houlette de sa maison-mère HMD, Nokia refait parler de lui cet été avec, non pas un smartphone classique aux performances techniques exceptionnelles, mais plutôt avec un modèle durci. Le Nokia XR20, puisque c’est de lui dont il s’agit, vient en effet d’être officiellement présenté comme le smartphone le plus résistant de toute la gamme de la célèbre marque finlandaise. Robuste et conçu pour durer, cet appareil vient avec son lot de surprises.

Robuste, mais élégant

A première vue, le Nokia XR20 n’a pas vraiment l’apparence d’un smartphone à toute épreuve. Ses dimensions (171,6 x 81,5 mm) lui permettraient presque de se fondre dans la masse des smartphones classiques, si ce n’était son épaisseur quelque peu exacerbée (10,64 mm). Côté finitions, le fabricant offre le choix entre l’Ultra Bleu et le Gris Granit.

Mais cette apparence candide cache une combinaison de matériaux et de technologies mises en commun pour une résistance hors-norme. Son boîtier ultra-solide et le verre Gorilla Glass Victus qui recouvrent son écran lui permettent en effet de sortir indemne d’une chute de 1,8 mètres, d’une immersion pendant 30 minutes jusqu’à 1,5 mètres sous l’eau et de divers chocs. En témoignent sa certification IP68 et sa conformité avec la norme militaire MIL-STD-810H.

Une fiche technique modeste, mais convenable

Offrant une diagonale de 6,67 pouces en Full HD+ (1080 x 2400 pixels), l’écran du Nokia XR20 bénéficie d’une luminosité maximale de 550 nits pour une bonne lisibilité, de jour comme de nuit. Cette dalle IPS est par ailleurs conçue pour les professionnels et les aventuriers, car elle réagit même lorsque l’utilisateur a les doigts mouillés ou qu’il porte des gants détrempés.

Sous cette dalle, le XR20 de Nokia embarque une puce Snapdragon 480 gravée en 8 nm, associée à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, avec une possibilité d’extension jusqu’à 512 Go via Micro SD. La bonne nouvelle, c’est que cette configuration est suffisante pour profiter de la 5G.

Un double capteur photo est proposé au dos de ce smartphone durci, avec un capteur principal de 48 mégapixels conçu par Samsung et un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels. Pour les selfies, un capteur de 8 mégapixels est logé dans le poinçon de l’écran.

Nokia XR20 : un smartphone endurant conçu pour durer

Pour alimenter cette petite bête et lui offrir une bonne autonomie, HMD l’a doté d’une batterie intelligente de 4630 mAh compatible avec la charge rapide filaire à 18 W et sans fil Qi à 15 W. Précisons que le chargeur n’est pas fourni à l’achat.

Le Nokia XR20 tourne sous Android 11 et bénéficie de 3 ans de mise à jour de l’OS, ainsi que de 4 ans de mises à jour de sécurité. Le fabricant s’inscrit ainsi dans une utilisation durable de ce smartphone.

Prix et disponibilité du Nokia XR20

Ce smartphone durci de Nokia est déjà disponible en précommande au prix de 569 € sur le site officiel de la marque, ainsi que sur les sites de plusieurs revendeurs.