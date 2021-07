Bon Plan Smartphone : le Xiaomi Redmi Note 10 5G est au petit prix de 209€

Le Xiaomi Redmi Note 10 compatible avec le réseau 5G plait beaucoup depuis sa sortie en mars 2021. Son prix très abordable et ses caractéristiques font l’unanimité ! Alors aujourd’hui regardons chez qui vous pouvez acheter le Redmi Note 10 au meilleur prix.

Le Xiaomi Redmi Note 10 5G est à 209€ chez RED by SFR

Lors de sa sortie en mars 2021, le Xiaomi Redmi Note 10 5G était proposé au prix de 229€ chez tous les marchands. Mais après quelques mois seulement, on voit déjà son prix chuter chez l’opérateur RED by SFR. En effet, il est tout à fait possible chez RED d’acheter un smartphone seul sans avoir besoin de souscrire à un forfait. On constate souvent que le prix des téléphones est moins élevé que chez d’autres concurrents. En ce moment, vous avez la possibilité d’acheter le Xiaomi Redmi Note 10 5G à 209€ seulement ! Economisez ainsi 20€ par rapport à son prix de lancement.

Pour un budget de 200€ environ, obtenez un Redmi Note 10 5G avec 64 Go d’espace de stockage. Les coloris gris, vert, bleu ou blanc sont tous les 4 au même tarif. Si vous avez envie de connaître tous ses secrets, lisez vite notre test du Xiaomi Redmi Note 10 5G. Il est venu concurrencer les smartphones d’entrée de gamme comme le realme 8, le Vivo Y72 ou le Poco M3 Pro. Il profite d’un grand écran LCD de 6.5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il embarque une puce Mediatek Dimensity 700 ce qui lui permet d’être compatible avec le réseau 5G. Son SoC est soutenu par 4Go de RAM.

Pour la photo, il est équipé de trois capteurs dont un capteur principal de 48 Mpx et de deux autres capteurs de 2 Mpx chacun. A l’avant, c’est un capteur de 8 Mpx qui a été installé pour que vous puissiez réaliser de jolis selfies. Il est alimenté par une batterie puissante de 5000 mAh ce qui lui confère une autonomie de deux jours environ.

Le Xiaomi Redmi Note 10 4G disponible à 199€ chez Boulanger

Si vous n’avez pas besoin d’un smartphone compatible avec le réseau 5G, on vous conseille le Xiaomi Redmi Note 10 4G. Moins cher que le modèle 5G, le Redmi Note 10 4G est disponible à moins de 200€ chez Boulanger actuellement. Proposé au prix de 199€, pour la version avec 128Go de stockage, il existe en coloris vert, blanc ou gris. En plus d'être plus abordable, il est mieux configuré et beaucoup plus polyvalent. Entre les deux modèles, la version 4G est pour nous nettement plus performante. Si en plus, vous n’avez pas de forfait mobile compatible 5G, le Redmi Note 10 4G serait un meilleur choix.

Quelles sont les différences entre le Redmi Note 10 4G et 5G ?

La version 4G est dotée d’un écran Amoled de 6.43 pouces. Son écran est de meilleure qualité que l’écran LCD proposé pour la version 5G. Il embarque un SoC Snapdragon 678 associé à 4Go de RAM et un espace de stockage de 128Go. Il est également équipé de 4 capteurs photo dont principal de 48 Mpx, un capteur ultra grand-angle de 8 Mpx, un capteur macro de 2 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx. A l’avant, retrouvez un capteur de 13 Mpx pour les selfies. Ils sont tous les deux alimentés par une batterie de 5000 mAh mais celle du Redmi Note 4G est compatible avec la charge rapide 33W contre 18W pour le 5G.