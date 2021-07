Forfait illimité avec 70Go à prix promotionnel chez Free Mobile, RED by SFR et Bouygues Telecom !

Envie d'un forfait mobile avec 70Go d'Internet à bon prix ? Vous allez apprécier les offres promotionnelles des opérateurs Free Mobile, RED by SFR et Bouygues Telecom ! Sans engagement et valables encore quelques jours et jusqu'au 10 août pour la série Free, nous vous les présentons dans cet article.

Free Mobile : sa série Free 70Go à moins de 10€

L'opérateur Free Mobile met à disposition sa série Free 70Go à 9.99€ par mois pendant 1 an jusqu'au 10 août inclus ! Au-delà de ce délai, votre forfait évoluera automatiquement vers le forfait Free 5G, dont le tarif s'élève à 19.99€/mois, vous permettant de profiter davantage de garanties (plus de data en France et à l'étranger, plus de pays depuis lesquels vous pourrez communiquer et vous connecter, etc.).

La série Free vous permet d'apprécier le Free-Wifi en illimité ainsi que 70Go en France et de vous connecter à hauteur de 10Go lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les DOM. Concernant les communications, vous pourrez appeler et envoyer vos messages sans compter aussi bien depuis ces destinations que depuis la Métropole. Plus précisément depuis cette zone, vous aurez l'occasion de profiter de l'illimité vers les numéros des DOM pour l'envoi de vos SMS de même que pour vos appels (hors Mayotte).

RED by SFR : son forfait RED à prix réduit

Avec RED by SFR, vous pouvez profiter d'un tarif réduit en souscrivant avant le 2 août, minuit ! En effet, le forfait RED 70Go est au prix de 13€ par mois au lieu de 16€, et ce, même après la première année d'abonnement !

Le forfait sans engagement de RED vous offre 70Go d'Internet chaque mois depuis la Métropole ainsi que 10Go dédiés à votre connexion à l'étranger (UE et DOM). Il vous permet également de communiquer sans compter depuis la Métropole comme depuis l'Union européenne et les DOM. Notez qu'en France métropolitaine, vous pourrez appeler autant que vous le souhaitez vers les mobiles et les fixes des DOM, hors Mayotte.

Bouygues Telecom : son forfait B&You à moins de 13€

Bouygues Telecom, de son côté, propose son forfait B&You 70Go à 12.99€ par mois, valable sans condition de durée ! Ainsi, en vous décidant avant le 4 août à minuit, vous pourrez obtenir votre forfait B&You pour la somme de 12.99€ par mois !

Avec ce forfait pas cher, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 70Go en France, dont 10Go lorsque vous séjournez en Europe et dans les DOM. Depuis la Métropole, l'Europe et les DOM, vous bénéficierez de l'illimité pour l'ensemble de vos communications. Notez que vous pourrez appeler et envoyer vos SMS sans vous limiter vers les DOM. De plus, l'opérateur vous offre un mois gratuit au service B.tv ! Si celui-ci vous convient et que vous souhaitez continuer à en profiter, il vous faudra verser 3€/mois supplémentaires - au lieu de 6€ !