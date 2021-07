Les Huawei P50 et P50 Pro officiellement lancés en Chine

Ce 29 juillet 2021, Huawei a procédé à la présentation officielle de deux modèles de sa nouvelle série de smartphones Premium : le Huawei P50 et le Huawei P50 Pro. Après plusieurs reports, le géant chinois a donc mis fin au suspense en confirmant l’essentiel des rumeurs et fuites de ces dernières semaines. Au programme, deux smartphones 4G et une version Pro 5G surpuissante, tous tournant sous Hamony OS 2.0.

Le Huawei P50 : puce Snapdragon 888, mais uniquement 4G

Sans grande surprise, la première version du Huawei P50 présentée hier n’est pas compatible avec la 5G. Comme l’avait déjà laissé entendre diverses rumeurs, le constructeur chinois a vraisemblablement été victime de la pénurie de composants électroniques de ces derniers mois.

Mais le Huawei P50 ne fait pas piètre figure pour autant en termes de performances. Il est en effet équipé d’une puce Snapdragon 888 gravée en 5nm couplée à 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne.

A l’extérieur, ce nouveau smartphone arbore un design Premium aux dimensions bien équilibrées (156,5 x 73,8 x 7,9 mm), avec trois choix de finitions de coloris (Noir, Blanc et Crème). Pesant 189 g, l’appareil est certifié IP68 et résiste donc aux chocs, aux rayures, ainsi qu’à une immersion de 30 minutes sous 1,5 mètres d’eau.

En façade, on retrouve un écran OLED de 6,5 pouces avec une définition peu commune de 2700 x 1224 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Un poinçon central loge le capteur frontal de 13 mégapixels. A l’arrière, la coque en verre trempée du Huawei P50 abrite trois capteurs répartis dans deux modules circulaires noirs : un objectif grand angle de 50 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 13 mégapixels et un capteur périscope Telefoto de 12 mégapixels avec un zoom optique X5 (numérique X50).

Huawei P50 Pro, un photophone en puissance

Le Huawei P50 Pro est logiquement plus grand (158,8 x 72,8 x 8,5 mm) et plus lourd (195 g) que la déclinaison standard de la série. Il arbore un écran de 6,6 pouces avec une résolution de 2700x1228 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Comme le P50, il est étanche, avec une certification IP68.

Sa version 4G est animée par une puce Snapdragon 888 du même acabit que la déclinaison standard, avec 8 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne. La version 5G est, pour sa part, équipée d’une puce Kirin 9000 couplée à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne.

Disponible en 5 coloris (Bleu, Rose, Crème, Noir et Blanc), le Huawei P50 Pro est équipé, dans ses deux versions, de 4 capteurs arrière : un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels, un capteur monochrome de 40 mégapixels, mais aussi un capteur périscope Telefoto de 64 mégapixels avec zoom optique X3,5 (jusqu’à X100 en numérique).

Harmony OS 2.0 et charge rapide 66 W

Les Huawei P50 et P50 Pro sont surtout les deux premiers smartphones tournant sous le système d’exploitation maison du fabricant chinois, Harmony OS 2.0, avec l’AppGallery en lieu et place de la Playstore de Google.

Notez également que ces deux smartphones bénéficient de la charge rapide à 66 W pour remettre rapidement leur batterie respective à flot. Celle-ci offre une capacité de 4100 mAh pour le Huawei P50 et 4360 mAh pour le Huawei P50 Pro.

Pour le moment, les deux nouveaux fleurons de Huawei ne sont commercialisés que sur le marché chinois. Aucune date n’a encore été annoncée par le constructeur pour le lancement international. Cependant, tout porte à croire que celui-ci interviendra dès le mois de septembre prochain.