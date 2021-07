Où acheter le Samsung Galaxy A52 au meilleur prix en juillet 2021 ?

Pour moins de 350€, vous pouvez aujourd’hui vous offrir le tout dernier Samsung Galaxy A52. Sorti en mars 2021, il s’agit d’un smartphone très récent et très bien équipé. Lors de sa première commercialisation, il était proposé au prix de 379€. Son prix a donc chuté ces derniers jours.

Le Samsung Galaxy A52 est disponible à moins de 350€

En mars 2021, nous avons vu arriver sur le marché les Samsung Galaxy A32, A42 et A52. De nouveaux smartphones abordables proposés par le constructeur Samsung. Lors de son lancement le Samsung Galaxy A52 était proposé au prix de 379€. On le trouve encore à ce tarif dans de nombreuses enseignes comme Boulanger, Fnac ou bien chez le constructeur lui-même. Si vous souhaitez acheter un Galaxy A52 vraiment pas cher, c’est chez RED by SFR qu’il faut aller en ce moment. Il est en effet affiché au prix de 349€. Economisez ainsi 30€ immédiatement.

Chez RED by SFR, les smartphones peuvent être achetés sans avoir besoin de souscrire à un forfait mobile. Vous pouvez donc acheter un Galaxy A52 débloqué. Une fois reçu, insérez la carte de SIM de votre opérateur actuel et utilisez immédiatement votre nouveau smartphone Samsung. Le modèle concerné est compatible avec le réseau 4G et possède un espace de stockage interne de 128Go.

Pourquoi acheter le Samsung Galaxy A52 ?

Le Samsung Galaxy A52 existe en version 4G ou 5G. Si votre forfait mobile actuel n’est pas compatible avec le réseau 5G, nous vous conseillons de choisir le modèle 4G qui est un peu moins cher. Il fait d’ailleurs partie des 3 meilleurs smartphones à moins de 400€ disponibles en juin 2021. Il partage l’affiche avec le Xiaomi Poco F3 et l’Oppo A94 qui sont également de très bonnes références.

Le Samsung Galaxy A52 4G est équipé d’un écran Super Amoled de 6.5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il embarque une puce Snapdragon 720G avec une mémoire interne de 128Go. Pour la photo, il est doté de 4 capteurs dont un capteur principal de 64 Mpx et de trois autres capteurs de 12, 5 et 5 Mpx. A l’avant, pour les selfies se trouve un capteur de 32 Mpx. Alimenté par une batterie de 4500 mAh, son autonomie est très satisfaisante. Sa batterie est compatible avec la charge rapide 25W.