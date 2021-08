Faites des économies grâce aux forfaits mobiles à 3€ chez Cdiscount Mobile ou Auchan Telecom

Vous êtes à la recherche d'un forfait mobile à prix mini ? Bonne nouvelle, les opérateurs Cdiscount Mobile et Auchan Telecom mettent tous deux à disposition un forfait 5Go à seulement 2.99€ par mois ! Valables jusqu'à jeudi prochain, nous vous les présentons dans cet article.

Cdiscount Mobile et Auchan Telecom : 5Go à 2.99€

Cdiscount Mobile et Auchan Telecom mettent en avant jusqu'au jeudi 5 août prochain inclus un forfait mobile avec 5Go d'Internet pour seulement 2.99€ par mois ! Les deux opérateurs proposent ce tarif préférentiel la première année d'abonnement, soit au cours des 12 premiers mois suivant la souscription. Au-delà de ce délai, votre forfait Cdiscount Mobile - comme celui de Auchan Telecom - augmentera pour atteindre son tarif de base, à savoir 7.99€ par mois.

L'un comme l'autre vous donne l'occasion de réaliser une économie de 60€ la première année de votre abonnement mobile ! Notez que ces deux offres sont sans engagement, vous permettant de résilier ce dernier dès que vous le souhaitez, sans frais.

Les garanties des forfaits 5Go

Le forfait sans engagement 5Go proposé par les opérateurs Cdiscount Mobile et Auchan Telecom présentent les mêmes garanties. En effet, vous pourrez bénéficier de 5Go d'Internet lorsque vous êtes en France métropolitaine, mais également lorsque vous voyagez - de manière occasionnelle - à travers l'Union européenne, les DOM, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein. Aussi, depuis l'ensemble de ces destinations, vous pourrez appeler et envoyer vos messages sans compter grâce à l'illimité prévu par votre forfait 5Go Cdiscount Mobile et Auchan Telecom.

Notez toutefois que depuis la Métropole, vos appels, SMS et MMS bénéficiant de l'illimité le sont uniquement vers les mobiles et fixes métropolitains. Tout envoi ou appel émis depuis la Métropole vers les DOM et l'étranger sera alors facturé en hors-forfait.