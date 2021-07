Tout savoir sur le forfait 5G de Free Mobile à 9.99€/mois avec la Freebox Pop !

Amateurs de data et de 5G, l'opérateur Free Mobile offre en ce moment la possibilité de profiter d'un forfait 5G pour moins de 10€ avec l'Internet illimité en France et 25Go à l'étranger ! Découvrez dans cet article cette offre sans engagement.

Le forfait Free 5G de Free Mobile : une offre mobile à moins de 10€

Les résidants de la France métropolitaine peuvent souscrire en ce moment à une offre permettant de profiter de belles garanties, aussi bien en termes de data que de conditions de communications, que nous vous détaillerons plus loin. Sans engagement, vous pourrez résilier votre abonnement à tout moment et sans frais, par simple envoi de courrier recommandé avec accusé de réception.

Abonnés de la Freebox Pop, vous pouvez vous acquitter de la somme de 9.99€ par mois, sans condition de durée, pour bénéficier de ce forfait 5G et de 15.99€ dans le cadre de l'offre multi-lignes - dans la limite de trois forfaits validés sur un même RIB et une même adresse.

Si vous êtes clients de la Freebox, votre abonnement mensuel vous coûtera alors 15.99€ ; quant aux non-abonnés, le forfait Free 5G sera au prix de 19.99€ par mois.

Les garanties du forfait Free 5G

Avec le forfait Free 5G, vous pouvez apprécier l'illimité non seulement pour communiquer, mais également pour vous connecter ! En effet, depuis la France métropolitaine, vous pouvez naviguer sur le web en toute tranquillité avec la 4G/5G (150Go pour les non-abonnés) et apprécier le Free WiFi autant que souhaité. Du côté des communications, vous pouvez appeler et envoyer vos messages comme bon vous semble vers de nombreuses destinations, hors Europe, que vous soyez en France ou à l'étranger !

De même, lorsque vous voyagez, l'opérateur vous permet de disposer de 25Go utilisables depuis les pays de l'Europe, les DOM, mais également depuis les États-Unis, la Suisse, l'Inde, l'Australie, l'Algérie ou encore le Brésil et la Chine !

N'hésitez pas à vous renseigner pour connaître plus en détail les destinations concernées par les garanties du forfait Free 5G, elles sont nombreuses et éparpillées un peu partout dans le Monde !