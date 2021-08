Le Realme MagDart, la technologie MagSafe d’Apple bientôt chez les Android

La technologie de charge sans fil MagsSafe est sans aucun doute l’un des principaux atouts de la série iPhone 12. Développée par la firme américaine, ce système très pratique a déjà séduit plusieurs grands accessoiristes. Mais il ne devrait pas également tarder à s’inviter sur certains des prochains smartphones Android comme le Realme Flash, futur fleuron de la marque chinoise.

En quoi consiste le système de charge MagSafe d’Apple ?

La technologie MagSafe d’Apple n’est rien d’autre qu’une amélioration de la charge sans fil Qi grâce à l’ajout d’un système aimantation entre le pôle de charge et le smartphone. Sur les iPhone 12, il est matérialisé par une bande magnétique servant d’aimant qui permet au chargeur sans fil de se coller au smartphone.

Plébiscité par les utilisateurs pour son aspect très pratique, ce système a notamment été utilisé par Apple pour développer une batterie externe, ainsi qu’un support de charge à deux bases, le MagSafe Duo. Ce dernier permet notamment de recharger simultanément un iPhone et une Apple Watch.

Plusieurs autres produits inspirés du même principe ont aussi déjà été développés par divers accessoiristes, comme Belkin, Moment ou encore Peak Design. Mais cette technologie est également en passe d’être reprise par l’un des plus féroces concurrents d’Apple : Realme.

La Realme MagDart face à l’Apple MagSafe

Comme on pouvait l’imaginer, Apple ne gardera pas longtemps l’exclusivité de cette technologie de charge sans fil. Le fabricant chinois Realme a d’ores-et-déjà annoncé le lancement prochain d’un chargeur magnétique qui sera associé à son prochain fleuron, le Realme Flash.

Dénommé MagDart, cet accessoire reprend le même principe que MagSafe, sous la forme d’un gros boîtier équipé d’un ventilateur qui se fixe à l’arrière du smartphone par induction magnétique. Ce chargeur magnétique sera, selon les rumeurs, le plus rapide du monde à sa sortie, dépassant les 15 W.

Realme Flash avec MagDart, à quoi s’attendre

En ce qui concerne le Realme Flash, sa présentation officielle devrait intervenir dès le mardi 3 août 2021. En plus de son système de charge magnétique MagDart, on sait déjà que ce modèle sera normalement équipé d’une puce Snaprdragon 888 couplée à 12 Go RAM et un stockage de 256 Go. Tournant sous Android 11 avec la surcouche Realme UI 2.0, il sera également doté d’un écran incurvé, ainsi que de trois capteurs arrière. Par contre, le fabricant chinois n’a pas encore précisé s’il sera proposé à la vente sur le marché français.