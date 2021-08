Dernier jour pour profiter des promotions sur les forfaits mobiles de RED by SFR !

Si vous n'aviez pas encore craqué pour l'une des offres promotionnelles mises en avant par l'opérateur RED by SFR, il est encore temps ! De 5Go à 130Go d'Internet dès 5€ par mois, ces offres sont sans engagement et disponibles jusqu'à ce soir 23h59 ! Venez les (re)découvrir dans cet article.

Les offres mobiles RED en promotion

RED by SFR met en avant encore jusqu'à ce soir quatre offres mobiles permettant à tout un chacun de s'y retrouver, quel que soit son budget et quelles que soient ses envies ! Sans engagement, il vous sera possible de résilier à tout moment l'un ou l'autre de ces abonnements dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais.

Bénéficiant d'un tarif préférentiel même après la première année d'abonnement, les forfaits mobiles RED offrent tous l'illimité pour pouvoir communiquer comme bon vous semble, où que vous soyez au sein de l'Union européenne - DOM et France métropolitaine inclus. Plus précisément depuis cette dernière destination, vous pourrez appeler sans vous limiter vers les numéros des départements d'outre-mer, hors Mayotte.

Forfaits RED : de 5Go à 130Go

La première offre RED est le forfait RED 5Go, dont le prix s'élève à 5€ par mois. Vous pourrez non seulement vous connecter à hauteur de 5Go en France, mais également utiliser jusqu'à 6Go d'Internet lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM !

Le forfait RED 70Go coûte la somme de 13€ par mois - au lieu de 16€ - et permet de bénéficier de 70Go d'Internet en France et de 10Go lors de vos séjours au sein de l'UE et des DOM.

Pour plus de data, vous pouvez opter pour le forfait RED 100Go d'un montant de 15€ par mois (au lieu de 20€). En plus des 100Go d'Internet en France, vous disposerez de 12Go chaque mois utilisables lors de vos voyages à l'étranger (UE/DOM), dans la limite du raisonnable.

Enfin, le forfait RED 130Go saura satisfaire les plus connectés d'entre vous ! Au prix de 19€ par mois au lieu de 25€, vous apprécierez les 130Go pour surfer sur le web en France ainsi que les 15Go disponibles lorsque vous vous déplacez dans l'UE et les DOM. Les amateurs de 5G peuvent justement choisir l'option 5G pour 5€/mois supplémentaires, soit 24€ par mois - au lieu de 30€ !