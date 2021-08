Forfaits mobiles avec maxi data à moins de 10€ chez Free Mobile et les MVNOs

Si vous êtes à la recherche d’un bon plan pour votre forfait mobile, vous allez certainement apprécier les offres promotionnelles des opérateurs Cdiscount Mobile, Free Mobile, Auchan Telecom et NRJ Mobile ! De 70Go à 100Go d'Internet à moins de 10€ par mois et sans engagement, découvrez l'ensemble de ces offres valables encore quelques jours dans cet article.

Cdiscount Mobile : l'offre limitée 100Go à 9.99€

Avec Cdiscount Mobile, vous pouvez jusqu'au jeudi 5 août prochain profiter de son forfait sans engagement avec 100Go en France pour seulement 9.99€ par mois ! Ce tarif préférentiel court la première année d'abonnement puis retrouvera son montant mensuel initial de 20€.

En plus des 120.12€ d'économie, l'offre limitée de Cdiscount Mobile vous permet de profiter des garanties suivantes :

100Go d'Internet en France, dont 13Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l'UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

De plus, l'opérateur ouvre les communications et la possibilité de se connecter également depuis la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.

Free Mobile : la série Free 70Go à 9.99€

Free Mobile, de son côté, met à disposition depuis quelque temps déjà et jusqu'au mardi 10 août sa série Free vous permettant de profiter de 70Go d'Internet au prix de 9.99€ par mois pendant 1 an ! Au terme de ce délai, la série Free 70Go évoluera automatiquement vers le forfait Free 5G, dont le tarif mensuel est fixé à 19.99€. Vous bénéficierez bien entendu davantage de garanties en termes de data et de pays disponibles pour votre connexion ainsi que pour communiquer.

La série Free vous offre les garanties suivantes :

70Go d'Internet + Free WiFi illimité en France

en France 10Go utilisables depuis l'Europe et les DOM (inclus)

utilisables depuis l'Europe et les DOM (inclus) Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l'Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Auchan Telecom : la série limitée 80Go à 8.99€

L'opérateur Auchan Telecom met en avant une série limitée avec 80Go d'Internet et bénéficiant d'une belle réduction la première année de souscription, valable jusqu'à ce jeudi soir, 23h59. En effet, au prix initial de 16.99€ par mois, la série limitée se voit attribuer 8€/mois de réduction ce qui permet d'économiser jusqu'à 96€ !

Ainsi, pour la somme de 8.99€ par mois, vous pouvez bénéficier des garanties suivantes :

80Go d'Internet en France, dont 11Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l'UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

NRJ Mobile : le forfait Woot 70Go à 7.99€

L'opérateur NRJ Mobile propose également un forfait mobile à prix réduit les 12 premiers mois d'abonnement, disponible jusqu'à jeudi soir prochain. Pour bénéficier de 70Go d'Internet en France, dont 11Go lorsque vous voyagez, il vous faudra verser la somme de 7.99€ par mois au lieu de 15.99€. Cette offre promotionnelle vous permet de gagner l'équivalent de 6 mois de forfait au tarif de base au bout d'une année de souscription !

Voici en détail les garanties proposées par ce forfait Woot :