100€ de bonus reprise sur le Xiaomi Mi 11 5G chez Boulanger !

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan pour réduire le coût d'achat d'un nouveau smartphone, vous allez apprécier l'offre du moment chez Boulanger ! Jusqu'à 100€ de bonus reprise sur l'achat du Xiaomi Mi 11 5G en contrepartie de votre ancien mobile ! Retrouvez les détails de cette offre dans cet article.

L'offre donnant-donnant de Boulanger

Jusqu'au 15 août prochain, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 100€ sur l'achat du Xiaomi Mi 11 5G, d'une valeur de 799€, correspondant à la reprise de votre ancien mobile. Sur le site officiel de Boulanger, vous pouvez renseigner les informations concernant ce dernier et ainsi avoir le détail du montant de votre bonus reprise. Vous pourrez ensuite procéder à l'achat du smartphone Xiaomi Mi 11 5G et profiter immédiatement de la remise !

En Click & Collect ou en magasin, vous choisissez le moyen de retourner et récupérer votre nouveau mobile. Sachez que le retrait en magasin vous permettra de bénéficier du protège écran gratuitement !

Le Xiaomi Mi 11 à prix réduit

Le smartphone concerné par cette offre est le Xiaomi Mi 11 5G offrant une mémoire de 256 Go pour vous permettre de stocker vos documents, médias et autres sans faire de compromis ! Doté d'un écran de 6,8 pouces de qualité AMOLED et d'une résolution de 3200 x 1440 pixels, le smartphone propose un appareil photo numérique pourvu de trois capteurs dont le principal se compose d'un objectif grand-angle de 108 MP !

Vous aurez le choix, dans la limite des stocks disponibles, entre le coloris bleu et gris et bénéficierez de la garantie pièces et main d'œuvre au cours des deux premières années suivant l'achat, à titre gratuit. Des assurances sont également proposées dès 140€ contre la casse, le vol ou encore l'oxydation.

Xiaomi Mi 11 acheter au meilleur prix Fnac Marketplace

670,00 € Fnac Marketplace

Rakuten 670,88 € acheter Rakuten

Boulanger 799,00 € acheter Boulanger Voir tous les prix

A lire aussi : Xiaomi Mi 11i, Mi 11 et Mi 11 Ultra, lequel choisir ?