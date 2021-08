Le Samsung Galaxy Note 20 5G est en promotion chez Boulanger : 599€ au lieu de 1 059€ !

Vous êtes à la recherche d'un smartphone à prix réduit ? Ça tombe bien, le Samsung Galaxy Note 20 bénéficie d'une réduction de 43% sur son prix initial de 1 059 € chez Boulanger ! Découvrez tous les détails de cette offre dans cet article !

L'offre promotionnelle de Boulanger

Sur le site officiel de Boulanger, vous pouvez acquérir le Samsung Galaxy Note 20 pour la somme de 599€ jusqu’au 17 août prochain ! En effet, il bénéficie d'une réduction de 43% sur son tarif initial de 1 059€ ! Boulanger vous permet de payer le montant du smartphone en plusieurs fois selon votre budget. La simulation de votre financement peut être effectuée directement sur le site avant de procéder au paiement afin d'avoir une vision globale sur votre achat et vos possibilités.

En termes de garanties, votre smartphone est garanti les deux premières années suivant son achat (pièces et main d'œuvre). Le site vous propose également des assurances en cas de casse et d'oxydation, de vol et de casse, valables de 1 à 2 ans, à partir de 120€. De plus, les frais de port vous sont offerts, votre mobile est expédié sous 24 heures. Vous trouverez dans votre colis un chargeur, un câble USB ainsi qu'un kit main-libre.

Le Samsung Galaxy Note 20

Le smartphone concerné par cette offre est donc le Samsung Galaxy Note 20 5G, de coloris gris, doté d'un écran Super AMOLED de 6,7 pouces d'une résolution de 2400 x 1080 pixels. Sa mémoire interne est de 256 Go vous permettant de stocker l'ensemble de vos documents en toute tranquillité !

À ce propos, vous apprécierez la qualité de son appareil photo numérique : trois capteurs (résolution de 12 Mpx, 12 Mpx et 64 Mpx) avec une fonction grand-angle et un zoom hybride. Vous pourrez également profiter de la caméra frontale (12 Mpx) pour réaliser vos selfies et vos Visio dans les meilleures conditions !