Google Pixel 6 et 6 Pro, une première officialisation discrète

C’est à travers un tweet plutôt discret que Google a annoncé officiellement la sortie prochaine des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. En attendant l’événement du lancement officiel prévu pour cet automne, le géant américain a ainsi dévoilé les principales caractéristiques de ses deux futurs smartphones haut de gamme.

Nouveau design et nouvelles finitions

C’est donc officiel ! Les deux prochains fers de lance de Google se nommeront repectivement Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Si l’hypothèse d’une nomenclature différente, avec notamment un Pixel 6 XL à la place du 6 Pro, avait été évoquée, le tweet de ce 2 août vient donc la balayer.

Associée à cette publication, le visuel des deux modèles confirme plusieurs rumeurs récentes concernant leur design. Le géant américain rompt en effet complètement avec le design des précédentes générations de Pixel.

A l’arrière des deux smartphones, on découvre ainsi une large bande horizontale noire qui accueille les capteurs photo et le flash. Exit donc le look trop classique, les Pixel 6 entrent dans une nouvelle dimension !

Dans le même esprit, le fabricant américain a fait le choix de nouveaux matériaux et de nouvelles finitions. Le Google Pixel 6 arbore ainsi une belle coque en aluminium mat, avec trois coloris au choix : un Noir et deux finitions bicolores. Quant au Google Pixel 6 Pro, il se dote d’un superbe cadre en aluminium poli disponible en trois différents coloris.

Google Pixel 5 acheter au meilleur prix Darty

629,00 € Darty

Fnac Marketplace 642,00 € acheter Fnac Marketplace

Rakuten 672,91 € acheter Rakuten Voir tous les prix

Deux écrans bien différents

Chacun des deux Google Pixel possèdera son écran bien à lui. Le Pixel 6 sera ainsi doté d’un écran OLED plat de 6,4 pouces avec un affichage en Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sur le Pixel 6 Pro, c’est une dalle OLED incurvée de 6,7 pouces en QHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui assurera l’affichage. Les deux écrans auront toutefois en commun un poinçon central abritant la caméra frontale.

Google Tensor, la nouvelle puce maison

L’autre point commun majeur de ces deux futurs smartphones, c’est bien entendu leur processeur. Annoncée depuis plusieurs mois, la nouvelle puce maison de Google équipera en effet en avant-première les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Nommée Google Tensor, elle permettra aux deux appareils de profiter de solides performances. Mais le géant américain ne fournit pas encore vraiment plus d’information sur le sujet, hormis le fait que ce nouveau processeur permettra d’optimiser le rendu des photos.

Les détails concernant les tailles de la mémoire n’ont pas encore été fournis par le constructeur, mais l’on sait déjà que le Pixel 6 Pro ne devrait pas descendre en dessous des 12 Go de RAM. Pour ce qui est du système d’exploitation, les deux appareils tourneront sous Android 12, avec un nouveau design nommé Material You.

Quid des caméras ?

Bien décidé à repositionner ses flagships dans les sommets des classements de photophones, Google dotera son Pixel 6 Pro d’un triple capteur arrière, avec un objectif grand-angle, un ultra grand-angle, ainsi qu’un téléobjectif avec zoom optique 4X. Sur le Pixel 6, seuls les deux premiers capteurs sont proposés.

Pour le moment, c’est à peu près tout ce que Google a laissé savoir sur ces deux smartphones. Pour ce qui est des prix et des autres détails, il faudra encore s’armer d’un peu de patience jusqu’au lancement officiel prévu en automne.