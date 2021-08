Dernier jour pour profiter des promos sur les forfaits sans engagement de Bouygues Telecom !

La fin des promotions sur les forfaits B&You de Bouygues Telecom arrive à grands pas ! Alors si vous recherchez un bon plan pour votre nouveau forfait mobile, laissez-vous tenter par ces offres promotionnelles que nous vous présentons dans cet article ! De 5Go à 130Go dès 4.99€, elles courent encore jusqu'à ce soir, 23h59 !

Bouygues Telecom et ses offres promotionnelles B&You

Depuis le 28 juillet dernier, Bouygues Telecom a mis à disposition ses forfaits B&You bénéficiant de tarifs avantageux valables même après la première année d'abonnement ! Pour en profiter, il faudra vous décider avant ce soir minuit !

Ces forfaits B&You sont sans engagement et vous permettent de bénéficier de l'illimité pour communiquer sans compter, partout en Europe ! Plus précisément, vous pourrez appeler et envoyer vos SMS autant que vous le souhaitez depuis la Métropole vers l'ensemble des départements d'outre-mer.

En outre, l'opérateur vous donne la possibilité d'apprécier gratuitement le service B.tv pendant 1 moisavec les forfaits B&You 70Go, 100Go et 130Go ! Si vous souhaitez continuer à bénéficier de ce service, il vous faudra verser 3€/mois supplémentaires chaque mois (au lieu de 6€). Notez que cet avantage est inclus dans les garanties du forfait B&You 5Go !

Les forfaits B&You : de 5Go à 130Go dès 4.99€

Le forfait B&You 5Go est idéal pour les petits budgets et les petites consommations ! En effet, il propose 5Go utilisables aussi bien depuis la France métropolitaine, que depuis l'Europe et les DOM, et ce, pour la somme de 4.99€ par mois.

Pour bénéficier davantage de data, il existe trois forfaits sans engagement B&You à moins de 20€. Le premier est le forfait 70Go, dont le tarif s'élève à 12.99€ par mois. Il vous offre 70Go d'Internet en France, dont 10Go lorsque vous voyagez à l'étranger*.

Le second est le forfait B&You 100Go. Pour 14.99€ par mois, vous pouvez vous connecter à hauteur de 100Go en France et profiter de 12Go lors de vos séjours à travers l'Europe (DOM inclus).

Enfin, le forfait avec le maximum de data coûte la somme de 19.99€ par mois. Il vous donne l'opportunité de surfer sur le web en toute tranquillité grâce aux 130Go mis à disposition ! Vous pourrez utiliser jusqu'à15Go lorsque vous vous déplacez à travers les pays d'Europe et les DOM.

*Europe et DOM