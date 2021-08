Marché mondial de ventes de smartphones : Xiaomi très proche de la 1ère place !

Débarqué il y a seulement quelques années, Xiaomi connaît une ascension fulgurante. Profitant des difficultés que rencontre son concitoyen Huawei depuis quelques mois, le constructeur chinois de smartphones est en passe de damier le pion à Samsung au sommet du classement mondial des ventes de smartphones.

Xiaomi déjà n°2 devant Apple

Largement dominé par le duo Samsung-Apple depuis plus d’une décennie, le marché mondial des smartphones connaît des bouleversements majeurs ces dernières années. La forte croissance de Huawei, rapidement suivie par celles d’autres marques chinoises, dont Xiaomi, mais aussi Oppo, OnePlus et Vivo, a en effet complètement rebattu les cartes.

Profitant des difficultés auxquelles fait face Huawei avec les sanctions américaines, Xiaomi a réussi de belles performances au cours de ces derniers mois. Coiffant au poteau son rival chinois, la marque s’est également glissée devant Apple pour le compte du second trimestre 2021.

Selon les chiffres publiés par Canalys, actualisés le 29 juillet dernier, Xiaomi se serait en effet taillé 17 % des parts du marché mondial, dépassant ainsi Apple sur la période. Avec 18 % des parts pour le compte de ce second trimestre, Samsung ne serait donc plus qu’à une petite longueur de son nouveau challenger.

Xiaomi Poco M3 acheter au meilleur prix Rakuten

139,99 € Rakuten

Amazon Marketplace 155,00 € acheter Amazon Marketplace

Fnac Marketplace 159,99 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Une croissance explosive

Avec plus de 49 millions de smartphones commercialisés pour le compte du premier trimestre 2021, Xiaomi a enregistré une progression plus de 62 % sur un an. Mais la marque chinoise a encore fait mieux au cours des trois mois suivants. En effet, avec 52,8 millions d’appareils vendus, le chinois s’est offert une progression de plus de 80 % par rapport à l’année dernière sur la même période.

Cette croissance fulgurante, le constructeur la doit à une forte expansion sur les marchés latino-américain (+300 %), africain (+150 %), mais aussi européen (+30 %).

Xiaomi Redmi Note 10S acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

189,00 € Amazon Marketplace

Rakuten 189,90 € acheter Rakuten

Fnac Marketplace 199,00 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Xiaomi Redmi Note 10 Pro acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

243,00 € Amazon Marketplace

Amazon 247,26 € acheter Amazon

Fnac Marketplace 257,99 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Xiaomi : roi du low cost, mais pas que…

L’un des principaux ingrédients de la recette du succès de Xiaomi réside assez logiquement dans sa stratégie commerciale. Celle-ci repose essentiellement sur des smartphones aux prix très abordables. Les données de Canalys sur le sujet sont d’ailleurs assez révélatrices. Comparés aux modèles de ses concurrents directs, les smartphones de Xiaomi sont en effet jusqu’à 75 % moins chers.

Mais le constructeur chinois ne compte pas se cantonner à cette image. Comme en témoignent ses récents modèles Premium (Mi 11 ultra et Mi Mix Fold notamment), Xiaomi concentre également ses efforts sur le segment haut de gamme. Pour le compte du premier trimestre 2021, la marque a d’ailleurs enregistré un record de ventes (plus de 4 millions d’unités) et s’est ainsi arrogé 16,1 % des ventes sur ce segment.

Autant d’éléments qui confirment l’objectif ultime de Xiaomi pour les prochains mois : devenir le numéro 1 mondial devant Samsung et tous les autres !

A lire aussi : Xiaomi Redmi Note 10 4G ou 5G, Redmi Note 10S ou Redmi Note 10 Pro, lequel choisir ?

A lire aussi : Xiaomi Mi 11i, Mi 11 et Mi 11 Ultra, lequel choisir ?