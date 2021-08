Galaxy A52 vs Oneplus Nord 2, lequel choisir ?

Lancés au cours de ces derniers mois, le Galaxy A52 5G et le OnePlus Nord 2 font partie des meilleurs smartphones de milieu de gamme du moment. Avec leurs caractéristiques dignes de certains modèles premium, ces deux téléphones 5G présentent un rapport performance/prix particulièrement intéressant. Mais lequel choisir ?

Design et prise en main

Sur la balance, le Galaxy A52 5G et le OnePlus Nord 2 font match égal : 189 g. Ils offrent également tous les deux, une bonne prise en main, avec des dimensions très proches. Le OnePlus Nord 2 présente cependant un design un peu plus premium grâce à une coque en verre Gorilla Glass 5, tandis que le Galaxy A52 5G se contente d’une protection arrière en plastique.

Cependant, sur le papier, c’est le smartphone Samsung qui se révèle le plus résistant aux épreuves quotidiennes, comme en témoigne sa certification IP67. Il est donc étanche à la poussière et à l’eau jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes.

Un écran plus fluide pour le Galaxy A52 5G

Reposant sur une dalle AMOLED Infinity-O de 6,5 pouces affichant en Full HD+, l’écran du Galaxy A52 5G bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce qui lui permet d’offrir une expérience visuelle un peu plus confortable que le OnePlus Nord 2. Ce dernier est doté d’un écran Fluid AMOLED un peu plus petit (6,4 pouces), avec un taux de rafraîchissement moins élevé (90 Hz).

Puissance et vélocité : avantage pour le OnePlus Nord 2

Ce sont deux puces bien différentes qui animent ces deux smartphones. Sous le capot du Galaxy A52 5G, on retrouve en effet, un processeur Snapdragon 750 octa-core, avec une fréquence maximale 2,2 GHz. Gravé en 8 nm, il est associé à 6 ou 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne, avec une possibilité d’extension jusqu’à 1 To via micro SD.



En face, le OnePlus Nord 2 profite des excellentes performances de la nouvelle puce MediaTek Dimensity 1200-AI. Cette puce octa-core est gravée en 6 nm et bénéficie d’une fréquence maximale de 3 GHz. Elle est couplée à 8 ou 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de mémoire interne (sans possibilité d’extension).

Avec une telle configuration, c’est le smartphone chinois qui se montre globalement le plus performant.

Des équipements photos qui se valent

Difficile de départager le Galaxy A52 5G et le OnePlus Nord 2 sur le plan de la photo. Le premier est doté de quatre capteurs à l’arrière (64+12+5+5 Mp), tandis que le second n’en possède que trois (50+8+2 Mp). Cependant, les deux appareils délivrent tous les deux des clichés de qualité assez similaire. De plus, ils offrent tous les deux la possibilité de filmer jusqu’en 4K à 30 images par seconde. Ils sont par ailleurs tous les deux dotés d’un capteur frontal de 32 mégapixels pour les selfies.

Un Samsung plus lent à recharger

Chacun de ces deux smartphones est équipé d’une batterie de 4500 mAh. Ce sont donc des modèles assez endurants. Ils se distinguent toutefois assez clairement en ce qui concerne la vitesse de charge. Compatible avec la charge rapide à 65 W, la batterie du OnePlus Nord 2 fait en effet le plein (0 à 100 %) en tout juste 30 minutes. Avec le même temps de charge, la batterie du Samsung Galaxy A52 G ne se remplit qu’à 50 %. Sa puissance de charge est en effet limitée à 25 W.

En conclusion

En somme, le OnePlus Nord 2 semble, à nos yeux, plus complet que le Samsung Galaxy A52 5G : plus puissant, plus véloce, plus séduisant et se rechargeant plus vite. Il est par ailleurs moins cher que son concurrent du jour avec un prix de départ de 399 € pour la version 8 Go/128 Go). Proposé à partir de 449 € pour sa version 6 Go/128Go, le Samsung Galaxy A52 5G reste cependant un bon choix pour les inconditionnels de la marque coréenne et pour tous ceux qui souhaitent profiter durablement de l’excellente réactivité et de la fluidité de son écran, ainsi que de son étanchéité.