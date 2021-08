VENTE FLASH : le Xiaomi Mi 11i à prix canon chez Bouygues Telecom !

Vous êtes à la recherche d'un bon plan pour acquérir un nouveau smartphone accompagné d'un forfait mobile ? L'opérateur Bouygues Telecom propose une vente flash valable jusqu'au 15 août seulement : le Xiaomi Mi 11i est à 1€ + 6€/mois, et ce, grâce au forfait Sensation avec Avantages Smartphone 90Go ! Nous vous détaillons cette offre à ne pas manquer dans cet article.

Le Xiaomi Mi 11i en vente flash chez Bouygues Telecom

L'offre en détail

Le Smartphone Xiaomi Mi 11i, dont le prix s'élève à 649€ est actuellement en vente flash chez Bouygues Telecom. Grâce à la promotion du moment - qui est valable jusqu'au 15 août prochain, vous pouvez l'acquérir pour la somme de 1€ lors du premier paiement puis 6€ par mois au cours des 24 mois suivants (offre avec engagement). Pour bénéficier de ce tarif avantageux, il vous suffira de souscrire au forfait Sensation avec Avantages Smartphone 90Go, que nous vous détaillons en seconde partie, d'appliquer le Code Promo VF70 pour profiter de 70€ de remise immédiate. L’offre de remboursement Bouygues Telecom d’un montant de 50€ viendra réduire vos mensualités liées au smartphone (sur demande, et en différé).

Le smartphone en détail

Concernant le Xiaomi Mi 11i, vous pourrez choisir parmi 3 coloris que sont le noir, l'argent et le blanc. Doté d'un écran de 6.67 pouces de qualité AMOLED, ce smartphone bénéficie d'une mémoire de 256 Go pour que vous puissiez stocker l'ensemble de vos documents et médias en toute sérénité ! De plus, vous apprécierez la performance de son appareil photo triple capteur grâce à sa haute résolution pour réaliser photos & vidéos (objectif principal de 108 Mpx, objectif ultra grand-angle de 119°, téléobjectif 50nm). À ce sujet, le Xiaomi Mi 11i dispose d'un triple microphone pour garantir un son fidèle et clair. En plus d'être compatible 5G, il comporte une batterie de haute capacité (4 520 mAh), apportant une autonomie moyenne de 25 heures en communication ! Enfin, ce smartphone profitera d'une garantie de deux ans.

Le forfait Sensation Avantages Smartphone 90Go

Son tarif

Vous l'aurez compris, l'offre du moment vous permet de bénéficier d'une remise de 484€ sur le prix de votre smartphone grâce à la souscription au forfait Sensation Avantages Smartphone 90Go, avec engagement de 24 mois !

Ce dernier est au prix de 33.99€ par mois la première année de votre abonnement mobile puis vous coûtera la somme de 48.99€ par mois. Bonne nouvelle pour les clients box, le forfait Sensation 90Go profite d'une remise mensuelle de 7€ ! Ainsi, il vous sera facturé à 26.99€ par mois pendant 1 an, puis 41.99€. Ces tarifs sont valables dès lors que vous conservez votre numéro de téléphone. Si ce n'est pas le cas, sachez que le tarif de votre forfait Sensation ne bénéficiera pas de la réduction mensuelle de 15€ au cours de la première année d'abonnement.

Ses garanties

Le forfait Sensation Avantages Smartphone 90Go vous permet de disposer de 90Go en 4G et 5G partout en France et d'utiliser jusqu'à 35Go - inclus - lorsque vous voyagez à travers l'Europe, les DOM et la Suisse ! En Métropole, vous profitez également de l'avantage Internet illimité le week-end !

Concernant les communications, vous bénéficiez de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble en France métropolitaine, mais également depuis les pays de l'Union européenne, les DOM et la Suisse ! De plus, le forfait Sensation vous offre la possibilité d'appeler autant que vous le souhaitez vers les mobiles de nombreux pays hors UE tels que les États-Unis, le Canada et la Chine ainsi que vers les fixes de 120 destinations ! Vous trouverez la liste complète des pays concernés sur le site officiel.