La série Free 70Go à moins de 10€ de Free Mobile expire ce soir à minuit !

Si vous êtes passé à côté de la promotion de Free Mobile, il vous reste encore quelques heures pour y remédier ! En effet, la série Free 70Go est à moins de 10€ et encore valable jusqu'à ce soir 23h59 ! Nous vous la présentons dans cet article.

Free Mobile et son offre promotionnelle

L'opérateur a lancé le 28 juillet dernier une nouvelle série Free avec 70Go d'Internet en France, valable encore jusqu'à ce soir ! Disponible pour toute nouvelle souscription, la série Free est sans engagement vous permettant de résilier à tout moment votre abonnement, sans frais.

La série Free 70Go est au prix de 9.99€ par mois pendant 1 an avant d'évoluer vers le forfait Free 5G, dont le tarif s'élève à 19.99€ par mois. Ce changement automatique de forfait vous permettra de profiter davantage de garanties en termes de data (illimitée en France et 25Go à l'étranger) et de pays concernés par votre connexion internet et vos communications. Vous retrouverez le détail de ce forfait Free 5G sur le site officiel.

Les garanties de la série Free 70Go

L'opérateur Free Mobile vous offre la possibilité de communiquer autant que vous le souhaitez grâce à l'illimité, et ce, partout en Europe - DOM et Métropole inclus ! Aussi, depuis cette dernière destination, vous pourrez appeler et envoyer vos SMS à votre guise vers les départements d'outre-mer (excepté vers la Mayotte pour les appels).

En ce qui concerne Internet, vous bénéficierez du Free WiFi en illimité ainsi que d'une enveloppe de 70Go pour naviguer sur la toile depuis la France métropolitaine. Lorsque vous voyagez, ce forfait sans engagement inclut 10Go, dont l'usage sera décompté de votre enveloppe data globale.

Ce qu'il faut retenir de la série Free 70Go :