Les Smartphones Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Lite et Mi 10T Pro à prix cassés chez RED by SFR !

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan pour l'achat d'un nouveau smartphone, vous allez apprécier les offres du moment chez RED by SFR ! Valables jusqu'au 9 août prochain, nous vous les présentons dans cet article.

Les offres de RED by SFR sur les smartphones Xiaomi

L'opérateur RED by SFR vous permet d'obtenir un smartphone Xiaomi de la série Mi 10 à prix réduit dans le cadre de la Xiaomi Week ! Elle court jusqu'au lundi 9 août prochain au soir et vous offre jusqu'à 180€ de remise sur certains modèles ! Si vous êtes clients d'un forfait mobile RED ou si vous souscrivez lors de votre achat à un forfait RED, vous pourrez bénéficier du paiement en 4x sans frais.

RED by SFR assure l'expédition sous 24 heures de votre mobile, en plus de proposer la livraison gratuite, et propose bien entendu une garantie de deux ans à compter de la date d'achat. Aussi, ces trois téléphones sont débloqués permettant d'activer l'abonnement de l'opérateur que vous choisirez, quel qu'il soit.

Les smartphones concernés par l'offre

Douze smartphones sont concernés par les promotions dans le cadre de Xiaomi Week, mais ce sont ceux de la série Mi 10T qui nous intéressent particulièrement, tous trois compatibles avec la 5G.

De coloris gris ou noir, le Xiaomi Mi 10T est au prix de 279€ au lieu de 459€ puisqu'il bénéficie d’une remise immédiate de 80€ puis après l'achat de ce dernier, 100€ vous seront remboursés. Il dispose d'un écran de 6.67 pouces, d'une capacité de mémoire de 128Go et d'un appareil photo de 13Mpx.

Le Xiaomi Mi 10T Lite 128Go, disponible en bleu et en gris, coûte la somme de 249€ au lieu de 299€, grâce à une remise immédiate de 50€ ! Celui-ci bénéficie d'un écran de la même taille que celui susmentionné et d'un appareil photo et vidéo de qualité (64 Mpx, résolution vidéo de 3840 x 2160 pixels).

Enfin, le Xiaomi Mi 10T Pro vaut quant à lui la somme de 549€. Grâce à la promotion de RED by SFR, vous pouvez l'acquérir pour 399€ - remise de 50€ lors de l'achat et 100€ remboursés par la suite. Il dispose d'une mémoire de 256Go et de fonctionnalités de qualité notamment en termes d'appareil photo (triple caméra / 108 Mpx - 64 Mpx) et de vidéo (4K), mais également d'un processeur de haute performance(Snapdragon 865).