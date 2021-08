Alerte ! Les forfaits mobiles dès 2.99€ chez les MVNOs expirent ce soir minuit

C'est le dernier jour pour saisir l'une des promotions mises en avant par les MVNO NRJ Mobile, Auchan Telecom et Cdiscount Mobile ! De 5Go à 100Go à maximum 10€ par mois, nous vous présentons ces offres encore valables jusqu'à ce soir 23h59 et sans engagement dans cet article.

NRJ Mobile : 5Go et 70Go à moins de 8€

NRJ Mobile met à disposition deux forfaits mobiles, l'un avec 5Go d'Internet pour 4.99€ par mois, l'autre avec 70Go à prix réduit la première année de souscription. Ces deux offres mobiles proposent l'illimité pour communiquer sans compter aussi bien depuis la France que depuis l'UE et les DOM ! Notez toutefois que les communications depuis la Métropole vers l'International ne sont pas incluses, mais seront facturées en hors-forfait.

Plus en détail, le forfait 5Go, à 4.99€ par mois sans condition de durée, offre 5Go d'Internet utilisables en France et lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM.

Le forfait 70Go est quant à lui au prix de 7.99€ par mois la première année d'abonnement avant de retrouver son tarif initial de 15.99€ ! En plus des 70Go destinés à votre connexion internet en France, vous pourrez disposer de 11Go (inclus) lors de vos déplacements à travers l'UE et les DOM.

Auchan Telecom : 5Go et 80Go à moins de 9€

Avec l'opérateur Auchan Telecom, vous pourrez apprécier deux forfaits mobiles en réduction pendant 1 an bénéficiant de 5Go ou 80Go d'Internet en France. L'un comme l'autre profitent de l'illimité pour appeler et envoyer vos messages autant que souhaité, et ce, partout depuis les pays de l'UE* ! Là encore, soyez vigilant, les communications depuis la France vers l'UE et les DOM ne sont pas comprises dans les garanties de ces deux forfaits.

Le forfait 5Go est au prix de 2.99€ par mois les 12 premiers mois d'abonnement au lieu de 7.99€ ! Il propose 5Go d'Internet en France comme à l'étranger*.

Au tarif de 8.99€ par mois pendant 1 an (au lieu de 16.99€), le forfait 80Go vous permet de naviguer sur la toile à hauteur de 11Go lorsque vous vous déplacez en Europe* et de profiter de 80Go depuis la France métropolitaine. Notez que l'usage des 11Go sera décompté de votre enveloppe data globale.

*UE + Norvège, Islande, Liechtenstein / DOM

Cdiscount Mobile : 5Go et 100Go à moins de 10€

Chez Cdiscount Mobile, vous pouvez opter pour les offres limitées de 5Go et 100Go, également à prix réduit les 12 premiers mois de souscription ! Vous pourrez communiquer comme bon vous semble grâce à l'illimité, depuis la Métropole comme depuis l'étranger*. Les conditions de communications depuis la France vers l'International sont identiques à celles précitées.

La première est le forfait 5Go qui offre la possibilité de surfer sur le web à hauteur de 5Go en France, mais également depuis l'étranger*. Pour en profiter, il vous faudra verser la somme de 2.99€ par mois pendant 1 an puis celle de 7.99€ par mois.

La seconde offre 100Go d'Internet en France, dont 13Go disponibles lors de vos séjours à travers l'Europe*. Son tarif s'élève à 9.99€ par mois la première année d'abonnement ! Au-delà, vous devrez vous acquitter mensuellement de 20€.

*UE + Norvège, Islande, Liechtenstein / DOM