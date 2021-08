Les forfaits 5G sans engagement disponibles chez Free Mobile, RED by SFR et Bouygues Telecom

Vous êtes à la recherche d'un forfait mobile 5G sans engagement ? De 130Go à 150Go avec la 5G à partir de 9.99€ ; découvrez ce que proposent les opérateurs Free Mobile, RED by SFR et Bouygues Telecom dans cet article !

Free Mobile et son forfait Free 5G à partir de 9.99€

L'opérateur Free Mobile vous propose sa série Free 5G à 19.99€ par mois. Si vous êtes abonné à la Freebox, ce forfait vous coûtera la somme de 15.99€ par mois et si vous êtes client de la Freebox Pop, alors vous devrez vous acquitter de seulement 9.99€ par mois !

Avec la série Free 5G, vous pourrez communiquer comme bon vous semble aussi bien depuis l'Europe et les DOM que depuis la Métropole. Aussi, depuis cette dernière destination, il vous sera possible d'appeler à votre convenance vers les numéros des USA, du Canada, de la Chine et des DOM, de même que vers les fixes de 100 destinations.

Lorsque vous voyagez à l'étranger*, vous disposerez de 25Go pour rester connecté ! Depuis la France métropolitaine, les clients de la Freebox bénéficieront de l'illimité en 5G/4G et les non abonnés de 150Go d'Internet, également en 5G/4G.

*de nombreux pays sont concernés, n'hésitez pas à vous renseigner

RED by SFR et son forfait RED 130Go à prix réduit

RED by SFR met à disposition jusqu'à ce lundi 9 août inclus son forfait sans engagement RED 130Go bénéficiant d'une réduction mensuelle de 6€, même après la première année d'abonnement ! Ainsi, vous pourrez bénéficier de 130Go d'Internet en 5G pour la somme de 24€ par mois au lieu de 30€.

En plus des 130Go 5G prévus pour surfer sur le net depuis la Métropole, vous pourrez apprécier les 15Godédiés à votre connexion lors de vos séjours à travers l'UE et les DOM. Aussi, l'opérateur vous offre l'accès à l'application RED TV. Du côté des communications, vous pourrez communiquer en toute sérénité depuis la France comme depuis les pays de l'UE et les DOM grâce à l'illimité. Notez que depuis la Métropole, vos appels seront également illimités vers les DOM, hors Mayotte.

Bouygues Telecom et sa série spéciale 5G à moins de 25€

De son côté, Bouygues Telecom met en avant sa série spéciale 5G au prix de 24.99€ par mois, sans condition de durée ! Elle vous permettra de naviguer sur la toile à hauteur de 130Go en 5G/4G en France et d'utiliser jusqu'à 20Go lorsque vous vous déplacez à travers l'Europe et les DOM.

En ce qui concerne les communications, l'illimité est de mise partout en Europe. Plus en détail depuis la Métropole, vous pourrez appeler autant que vous le souhaitez vers l'ensemble des DOM. En outre, l'opérateur vous offre l'accès à B.tv gratuitement pendant 1 mois ! Si vous souhaitez continuer à en profiter au-delà, il vous faudra payer 3€/mois en plus de votre forfait, au lieu de 6€.