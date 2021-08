ALERTE ! Dernier jour pour profiter d'un forfait mobile RED by SFR à petit prix

Si vous n'aviez pas craqué pour l'une des offres promotionnelles proposées par RED by SFR, il est encore temps ! De 5Go à 130Go dès 5€ par mois, ces offres prennent fin ce soir à minuit ! Venez les (re)découvrir dans cet article.

Les forfaits RED en promotion jusqu'à ce soir

RED by SFR avait lancé mardi dernier des offres promotionnelles sur l'ensemble de ses forfaits RED permettant aux utilisateurs de payer leur forfait avec 5Go, 70Go, 100Go ou 130Go d'Internet à prix mini ou à prix réduit, et ce, sans condition de durée ! Sans engagement, vous pourrez résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais.

Quel que soit le forfait que vous choisirez, l'opérateur vous donne l'opportunité de communiquer sans vous limiter grâce à l'illimité, que vous soyez en France, que vous visitiez les pays de l'Union européenne ou encore les DOM. Lorsque vous vous trouvez en Métropole, vous pourrez appeler à votre guise vers les numéros métropolitains bien entendu, mais également vers ceux des départements d'outre-mer, excepté Mayotte. De plus, RED by SFR inclut gratuitement pour l'ensemble de ses forfaits RED l'application RED TV, à apprécier comme bon vous semble !

De 5Go à 130Go dès 5€

Quatre forfaits RED bénéficient d'un tarif préférentiel, valable au-delà de la première année d'abonnement, à commencer par le forfait RED 5Go, au prix rond de 5€ par mois. Il vous propose 5Go d'Internet en France ainsi que 6Go supplémentaires lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM.

Le forfait RED à 13€ par mois au lieu de 16€ vous permet de disposer de 70Go d'Internet depuis la France et de 10Go lorsque vous êtes dans l'un des pays de l'UE - DOM inclus.

Le forfait vous offrant 100Go d'Internet en France est au tarif de 15€ par mois, au lieu de 20€. Lors de vos séjours à l'étranger (UE/DOM), vous pourrez rester connecté grâce aux 12Go dédiés à cet effet.

Pour finir, vous pouvez opter pour le forfait pas cher fournissant le maximum de data, soit 130Go ! Pour la somme de 19€ par mois, au lieu de 25€, vous pourrez également profiter de 15Go lorsque vous vous déplacez au sein de l'UE et des DOM. Si vous souhaitez bénéficier de la 5G avec votre forfait RED 130Go, il vous faudra verser 5€/mois en supplément, soit 24€ par mois (au lieu de 30€).