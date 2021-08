Nouvelle Série limitée chez NRJ Mobile : 200Go à moins de 15€ par mois

Si vous êtes à la recherche d'un forfait pas cher comprenant un max de 4G, vous allez très certainement craquer pour cette nouvelle série limitée de l'opérateur virtuel NRJ Mobile ! L'offre en question inclut un gros quota d'internet pour moins de 15€ par mois, sans engagement de durée. Voici tous les détails de cette nouvelle promo signée NRJ Mobile !

Une série limitée avec un max de gigas à petit prix

L'opérateur NRJ Mobile commercialie une nouvelle série limitée à compter de ce vendredi 6 Août et ce jusqu'au 16 Août inclus. L'offre présentée dans cet article répond aux gros consommateurs d'internet à la recherche d'un bon plan. Elle comprend en effet un beau quota d'internet à prix préférentiel. Pour la somme de 14.99€ par mois, et ce durant une année entière, ce MVNO met à disposition 200Go de 4G sur le réseau partenaire BouyguesTelecom. A l'issue de la première année, ce forfait sans engagement de durée repasse au prix de 24.99€ par mois. Vous bénéficiez ainsi d'une réduction mensuelle de 10€ sur le tarif de base, vous permettant de réaliser jusqu'à 120€ d'économie la première année !

Les services compris avec ce forfait connecté à bas prix

Ce forfait pas cher de l'opérateur NRJ Mobile vous offre chaque mois la possibilité de vous connecter à hauteur de 200Go lorsque vous vous trouvez en France. L'internet sur votre Smartphone est aussi possible en déplacement en Europe et DOM. Vous disposez en effet de 17Go depuis l'étranger, à savoir les pays de l'Union européenne dont la Métropole et les départements d'outre-mer ainsi que la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.

En plus de cette jolie enveloppe Web incluse chaque mois, vous pourrez à votre guise appeler et envoyez vos messages depuis la Métropole mais aussi en voyage en Europe et DOM.

Bon à savoir, cet opérateur virtuel propose aussi pour les petits consommateurs, un forfait illimité avec 5Go à seulement 4.99€ par mois et pas que la première année. L'offre est aussi disponible jusqu'au 16 Août inclus.